Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/somaliden-israile-suclama-filistinliler-somalilande-mi-tasinacak-1102644953.html
Somali’den İsrail’e suçlama: Filistinliler Somaliland’e mı taşınacak?
Somali’den İsrail’e suçlama: Filistinliler Somaliland’e mı taşınacak?
Sputnik Türkiye
Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, İsrail’in Filistinlileri Somali’den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland’e zorla yerleştirmeyi planladığını... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T11:20+0300
2026-01-11T11:20+0300
dünya
ortadoğu
somali
i̇srail
somaliland
abraham anlaşmaları
aden körfezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102644762_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1efe866543fc69945a7e93bd2205f72b.jpg
Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, İsrail’in uzun süredir ülkeleri bölmeyi hedefleyen planları olduğunu savunarak, “Filistinlileri Somaliland’e gönderme planı bulunduğunu teyit ettik” dedi. Bu iddiaya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.Açıklamalar, İsrail’in aralık ayında Somaliland’i tanıma kararının ardından geldi. Bu adımla İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu.Fiqi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya seslenerek, Somaliland’e verilen diplomatik tanımanın geri çekilmesini istedi ve bu adımı Somali’nin egemenliğine doğrudan saldırı olarak tanımladı.Askeri üs ve bölgesel gerilim iddiasıSomali yönetimi, Somaliland’in İsrail ile üç başlıkta anlaştığını ileri sürdü: Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi, Aden Körfezi kıyısında askeri üs kurulması ve Abraham Anlaşmaları’na katılım. Somalilandli yetkililer ise Filistinlilerin yerleştirilmesi ve askeri üs iddialarını reddetti.Fiqi buna rağmen İsrail’in Bab al-Mandeb Strait’te bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir askeri varlık oluşturmak istediğini savundu ve bunu “işgal” olarak niteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/israilden-somaliland-hamlesi-ilk-ziyarete-somaliden-tepki-1102531585.html
somali
i̇srail
somaliland
aden körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102644762_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_93587dfbe0278414a84eb874cee6b698.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, somali, i̇srail, somaliland, abraham anlaşmaları, aden körfezi
ortadoğu, somali, i̇srail, somaliland, abraham anlaşmaları, aden körfezi

Somali’den İsrail’e suçlama: Filistinliler Somaliland’e mı taşınacak?

11:20 11.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSomali İsrail
Somali İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, İsrail’in Filistinlileri Somali’den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland’e zorla yerleştirmeyi planladığını öne sürdü. Fiqi, bu yönde doğrulanmış bilgilere sahip olduklarını söyledi.
Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, İsrail’in uzun süredir ülkeleri bölmeyi hedefleyen planları olduğunu savunarak, Filistinlileri Somaliland’e gönderme planı bulunduğunu teyit ettik dedi. Bu iddiaya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Açıklamalar, İsrail’in aralık ayında Somaliland’i tanıma kararının ardından geldi. Bu adımla İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu.
Fiqi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya seslenerek, Somaliland’e verilen diplomatik tanımanın geri çekilmesini istedi ve bu adımı Somali’nin egemenliğine doğrudan saldırı olarak tanımladı.

Askeri üs ve bölgesel gerilim iddiası

Somali yönetimi, Somaliland’in İsrail ile üç başlıkta anlaştığını ileri sürdü: Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi, Aden Körfezi kıyısında askeri üs kurulması ve Abraham Anlaşmaları’na katılım. Somalilandli yetkililer ise Filistinlilerin yerleştirilmesi ve askeri üs iddialarını reddetti.
Fiqi buna rağmen İsrail’in Bab al-Mandeb Strait’te bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir askeri varlık oluşturmak istediğini savundu ve bunu işgal olarak niteledi.
Somaliland bayrağı ve haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
DÜNYA
İsrail’den Somaliland hamlesi: İlk ziyarete Somali'den tepki
6 Ocak, 19:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала