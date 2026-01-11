https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/somaliden-israile-suclama-filistinliler-somalilande-mi-tasinacak-1102644953.html

Somali’den İsrail’e suçlama: Filistinliler Somaliland’e mı taşınacak?

Somali’den İsrail’e suçlama: Filistinliler Somaliland’e mı taşınacak?

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, İsrail’in Filistinlileri Somali’den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland’e zorla yerleştirmeyi planladığını... 11.01.2026, Sputnik Türkiye

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, İsrail’in uzun süredir ülkeleri bölmeyi hedefleyen planları olduğunu savunarak, “Filistinlileri Somaliland’e gönderme planı bulunduğunu teyit ettik” dedi. Bu iddiaya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.Açıklamalar, İsrail’in aralık ayında Somaliland’i tanıma kararının ardından geldi. Bu adımla İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu.Fiqi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya seslenerek, Somaliland’e verilen diplomatik tanımanın geri çekilmesini istedi ve bu adımı Somali’nin egemenliğine doğrudan saldırı olarak tanımladı.Askeri üs ve bölgesel gerilim iddiasıSomali yönetimi, Somaliland’in İsrail ile üç başlıkta anlaştığını ileri sürdü: Filistinlilerin yeniden yerleştirilmesi, Aden Körfezi kıyısında askeri üs kurulması ve Abraham Anlaşmaları’na katılım. Somalilandli yetkililer ise Filistinlilerin yerleştirilmesi ve askeri üs iddialarını reddetti.Fiqi buna rağmen İsrail’in Bab al-Mandeb Strait’te bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir askeri varlık oluşturmak istediğini savundu ve bunu “işgal” olarak niteledi.

