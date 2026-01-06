https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/israilden-somaliland-hamlesi-ilk-ziyarete-somaliden-tepki-1102531585.html
İsrail’den Somaliland hamlesi: İlk ziyarete Somali'den tepki
İsrail’den Somaliland hamlesi: İlk ziyarete Somali'den tepki
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ardından bölgeye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, diplomatik temasların yanı... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T19:10+0300
2026-01-06T19:10+0300
2026-01-06T19:10+0300
dünya
gideon sa'ar
i̇srail
somaliland
filistin
i̇srail dışişleri bakanlığı
somali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102274550_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d8322cdf15ee2db79d28db458f168708.jpg
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ardından bölgeye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Saar’ın, Somaliland Devlet Başkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi ile Hargeisa’da bir araya geldiği aktarıldı.Saar ile Abdullahi’nin, Somaliland’ın başkenti Hargeisa’daki başkanlık sarayında ortak basın toplantısı düzenlemesinin planlandığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın ise ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapmadığı aktarıldı.Ziyarete Somali'den tepkiSomali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Hargeisa kentine gerçekleştirdiği ziyareti 'hukuki ve siyasi dayanağı olmayan' bir ziyaret olarak tanımladığını ve 'kınadığını' bildirdi.Tanıma kararı protestolara yol açtıİsrail, 26 Aralık’ta Somaliland’ı resmen tanıyan ilk ülke olmuştu. Bu kararın ardından Somaliland’da protestolar düzenlendiği, Boroma kentinde toplanan göstericilerin Filistin bayrakları taşıyarak Filistin lehine sloganlar attığı görüntülerin paylaşıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/somaliden-sert-tepki-israilin-somaliland-karari-bolgesel-tehdit-1102305729.html
i̇srail
somaliland
filistin
somali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102274550_255:0:1455:900_1920x0_80_0_0_c2259526864446177c54a0bc6ef5327a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gideon sa'ar, i̇srail, somaliland, filistin, i̇srail dışişleri bakanlığı, somali
gideon sa'ar, i̇srail, somaliland, filistin, i̇srail dışişleri bakanlığı, somali
İsrail’den Somaliland hamlesi: İlk ziyarete Somali'den tepki
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ardından bölgeye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, diplomatik temasların yanı sıra protestoları ve bölgesel dengelere dair tartışmaları da beraberinde getirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ardından bölgeye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Saar’ın, Somaliland Devlet Başkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi ile Hargeisa’da bir araya geldiği aktarıldı.
Saar ile Abdullahi’nin, Somaliland’ın başkenti Hargeisa’daki başkanlık sarayında ortak basın toplantısı düzenlemesinin planlandığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın ise ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapmadığı aktarıldı.
Ziyarete Somali'den tepki
Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Hargeisa kentine gerçekleştirdiği ziyareti 'hukuki ve siyasi dayanağı olmayan' bir ziyaret olarak tanımladığını ve 'kınadığını' bildirdi.
Tanıma kararı protestolara yol açtı
İsrail, 26 Aralık’ta Somaliland’ı resmen tanıyan ilk ülke olmuştu. Bu kararın ardından Somaliland’da protestolar düzenlendiği, Boroma kentinde toplanan göstericilerin Filistin bayrakları taşıyarak Filistin lehine sloganlar attığı görüntülerin paylaşıldığı aktarıldı.