https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/sabiha-gokcen-havalimaninda-ucus-azaltma-karari-ucus-bilgilerinizi-kabul-edin-1102651443.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı: 'Uçuş bilgilerinizi kabul edin'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı: 'Uçuş bilgilerinizi kabul edin'

Sputnik Türkiye

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun... 11.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-11T16:21+0300

2026-01-11T16:21+0300

2026-01-11T16:21+0300

türki̇ye

i̇stanbul

havaalanı i̇şletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094593976_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_021bc3d49247032ae8659a2bcc1e3a8b.jpg

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın için uçuş azaltma kararı verildi.HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.Uçuş sayısı azaltıldı: Güncel uçuş bilgilerini kontrol edinAçıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/valilik-acikladi-yarin-okullar-tatil-1102651126.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, havaalanı i̇şletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş), türkiye