Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı: 'Uçuş bilgilerinizi kabul edin'
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı: 'Uçuş bilgilerinizi kabul edin'
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun...
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın için uçuş azaltma kararı verildi.HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.Uçuş sayısı azaltıldı: Güncel uçuş bilgilerini kontrol edinAçıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
