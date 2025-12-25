https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/zaharova-ab-ukraynadaki-catismalarin-surmesini-istiyor-1102219480.html

Zaharova: AB, Ukrayna'daki çatışmaların sürmesini istiyor

Zaharova: AB, Ukrayna'daki çatışmaların sürmesini istiyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'da çözüm için görüşmeler sürerken Zaharova, AB'nin paraya ihtiyaç duyduğunu ve bundan dolayı çatışmanın sürmesini desteklediğini ifade etti. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T17:07+0300

2025-12-25T17:07+0300

2025-12-25T17:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

ukrayna

kiev

ab

rusya

mariya zaharova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098157503_0:15:665:389_1920x0_80_0_0_31d9d7502589f9e4a457902ef44f7b12.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin para uğruna Ukrayna çatışmasının tırmanmasını istediğini söyledi.AB'nin Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu eleştiren Zaharova, Kiev rejiminin Avrupalı destekçilerinin tek ihtiyacının para olduğunu ve bu nedenle hala daha çatışmanın tırmanacağına ve silahlı faaliyetlerin devam edeceğine inandıklarını belirtti.Zaharova, "Onlar (AB) önceden olduğu gibi, gerilimin tırmanacağına ve silahlı faaliyetlerin son Ukraynalıya kadar süreceğine bahis yapıyorlar. Neden mi? Çünkü onların tek ihtiyacı para" ifadelerini kullandı.'Müzakerelerde yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme var'Ukrayna'da çözüm arayışıyla ilgili çabalara da değinen Zaharova, ABD'yle yürütülen müzakere sürecinde yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.Zaharova, Rusya'nın Alaska Zirvesi'nde belirlenen çerçeveler dahilinde ABD'yle bu çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/anket-ukraynalilarin-yarisina-yakini-evlerinde-rusca-konusmaya-devam-ediyor-1102214869.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, ukrayna, kiev, ab, rusya, mariya zaharova