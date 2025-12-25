Zaharova: AB, Ukrayna'daki çatışmaların sürmesini istiyor
© Sputnik / Евгения НовоженинаMariya Zaharova
© Sputnik / Евгения Новоженина
Abone ol
Ukrayna'da çözüm için görüşmeler sürerken Zaharova, AB'nin paraya ihtiyaç duyduğunu ve bundan dolayı çatışmanın sürmesini desteklediğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin para uğruna Ukrayna çatışmasının tırmanmasını istediğini söyledi.
AB'nin Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu eleştiren Zaharova, Kiev rejiminin Avrupalı destekçilerinin tek ihtiyacının para olduğunu ve bu nedenle hala daha çatışmanın tırmanacağına ve silahlı faaliyetlerin devam edeceğine inandıklarını belirtti.
Zaharova, "Onlar (AB) önceden olduğu gibi, gerilimin tırmanacağına ve silahlı faaliyetlerin son Ukraynalıya kadar süreceğine bahis yapıyorlar. Neden mi? Çünkü onların tek ihtiyacı para" ifadelerini kullandı.
AB'nin Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu eleştiren Zaharova, Kiev rejiminin Avrupalı destekçilerinin tek ihtiyacının para olduğunu ve bu nedenle hala daha çatışmanın tırmanacağına ve silahlı faaliyetlerin devam edeceğine inandıklarını belirtti.
Zaharova, "Onlar (AB) önceden olduğu gibi, gerilimin tırmanacağına ve silahlı faaliyetlerin son Ukraynalıya kadar süreceğine bahis yapıyorlar. Neden mi? Çünkü onların tek ihtiyacı para" ifadelerini kullandı.
'Müzakerelerde yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme var'
Ukrayna'da çözüm arayışıyla ilgili çabalara da değinen Zaharova, ABD'yle yürütülen müzakere sürecinde yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Zaharova, Rusya'nın Alaska Zirvesi'nde belirlenen çerçeveler dahilinde ABD'yle bu çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunun altını çizdi.
Zaharova, Rusya'nın Alaska Zirvesi'nde belirlenen çerçeveler dahilinde ABD'yle bu çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunun altını çizdi.