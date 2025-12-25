Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
2025-12-25T17:07+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin para uğruna Ukrayna çatışmasının tırmanmasını istediğini söyledi.AB'nin Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu eleştiren Zaharova, Kiev rejiminin Avrupalı destekçilerinin tek ihtiyacının para olduğunu ve bu nedenle hala daha çatışmanın tırmanacağına ve silahlı faaliyetlerin devam edeceğine inandıklarını belirtti.Zaharova, "Onlar (AB) önceden olduğu gibi, gerilimin tırmanacağına ve silahlı faaliyetlerin son Ukraynalıya kadar süreceğine bahis yapıyorlar. Neden mi? Çünkü onların tek ihtiyacı para" ifadelerini kullandı.'Müzakerelerde yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme var'Ukrayna'da çözüm arayışıyla ilgili çabalara da değinen Zaharova, ABD'yle yürütülen müzakere sürecinde yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.Zaharova, Rusya'nın Alaska Zirvesi'nde belirlenen çerçeveler dahilinde ABD'yle bu çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunun altını çizdi.
Zaharova: AB, Ukrayna'daki çatışmaların sürmesini istiyor

UKRAYNA KRİZİ
Anket: Ukraynalıların yarısına yakını evlerinde Rusça konuşmaya devam ediyor
13:31
