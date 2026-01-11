Türkiye
Manisa'da yangın: Beş kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'da yangın: Beş kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde internet kafede başlayıp eve sıçrayan yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. 11.01.2026
Manisa'da internet kafede başlayıp eve sıçrayan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katındaki internet kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede iş yerinin üst katındaki eve sıçradı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dumandan etkilenen apartmandaki 5 kişi, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Söndürülen yangın nedeniyle internet kafe kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.
Manisa'da yangın: Beş kişi hastaneye kaldırıldı

12:43 11.01.2026
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde internet kafede başlayıp eve sıçrayan yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.
Manisa'da internet kafede başlayıp eve sıçrayan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katındaki internet kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede iş yerinin üst katındaki eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen apartmandaki 5 kişi, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Söndürülen yangın nedeniyle internet kafe kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.
