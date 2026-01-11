https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/manisada-yangin-bes-kisi-hastaneye-kaldirildi-1102648098.html

Manisa'da yangın: Beş kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'da yangın: Beş kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde internet kafede başlayıp eve sıçrayan yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. 11.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-11T12:43+0300

2026-01-11T12:43+0300

2026-01-11T12:43+0300

türki̇ye

manisa

yangın

kafe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102647942_0:0:930:523_1920x0_80_0_0_61bcd3bc9fcd88ecbe79d9aa2f666292.jpg

Manisa'da internet kafede başlayıp eve sıçrayan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katındaki internet kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede iş yerinin üst katındaki eve sıçradı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dumandan etkilenen apartmandaki 5 kişi, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Söndürülen yangın nedeniyle internet kafe kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/manisada-pes-pese-depremler-afad-buyukluklerini-duyurdu-1102642965.html

türki̇ye

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manisa'da yangın