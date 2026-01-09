Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
