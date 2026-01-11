https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/istanbulda-film-cekimine-standart-getirildi-kent-3-bolgeye-ayrildi-kamuya-acik-alan-cekimi-icin-1102645221.html

İstanbul'da film çekimine standart getirildi: Kent 3 bölgeye ayrıldı, kamuya açık alan çekimi için izin süresi değişti

İstanbul'da yapılacak film çekimleri için standartlara güncelleme geldi. Şehir 3 bölgeye ayrıldı ve çekim saatler, de dahil olmak üzere yeni kurallar belirlendi.İstanbul'da set kuralları değiştiKültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği öncülüğünde, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan uygulama esasları, İstanbul'da sinema ve televizyon yapımlarının daha planlı ve profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesini hedefliyor.Türkiye ve dünyanın en önemli açık hava platolarından biri olan İstanbul'da hayata geçirilen düzenleme, kent yaşamının korunmasını, sektörün operasyonel süreçlerinin hızlandırılmasını ve çekim faaliyetlerinin net kurallar çerçevesinde yürütülmesini amaçlıyor.Kent hayatının çekimlerden etkilenmesiYeni uygulama ile İstanbulluların, günlük yaşam akışını en az düzeyde etkileyecek ve önceden bilgilendirilecekleri bir sisteme kavuşması öngörülüyor.Uygulamayla, yerli ve yabancı yapım ekipleri de sadeleştirilmiş prosedürler ve açık kurallar sayesinde çekim süreçlerini daha rahat ve sistemli biçimde yürütebilecek.Şehir üç bölgeye ayrıldıDüzenleme kapsamında İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrıldı. Yoğun alanları kapsayan birinci bölgede en fazla 7 büyük araçla çekim yapılabilecek, çalışma saatleri kış döneminde 00.00, yaz döneminde ise 01.00'e kadar sürebilecek.İkinci bölgede en fazla 11 büyük araçla, birinci bölge için belirlenen saat esasları çerçevesinde çekim gerçekleştirilebilecek. Üçüncü bölgede araç sayısında herhangi bir sınırlama olmayacak, çalışma saatleri daha esnek şekilde uygulanacak.Ayrıca belirlenen gece çekimi bölgeleri sayesinde 23.00-06.00 saatlerinde çekim yapılmasına imkan tanınacak. Aynı tarihte gerçekleştirilecek farklı çekim setleri arasında ise en az bir kilometre mesafe bırakılması şartı aranacak.Başvuru süreçlerinde 7 gün kuralı getirildiYeni esaslara göre, kamuya açık alanlarda yapılacak çekimler için bildirim ve izin başvurularının, çekim tarihinden en az 7 gün önce ilgili mülki idare amirliğine yapılması zorunlu hale getirildi.Trafik akışını etkileyecek veya yol kapatma gerektiren çekimler için de aynı süre içinde ilgili kaymakamlık ve belediyeye başvurulması gerekecek.Uygulama esasları, yapım maliyetlerini azaltmaya yönelik önemli kolaylık ve indirimleri de içeriyor. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen projeler ile sahada 3 veya daha az büyük araç bulunduran yapımlar, belirlenen ücretin yalnızca dörtte birini ödeyecek.Elde taşınan ekipmanla gerçekleştirilen ve kamu alanını işgal etmeyen çekimlerden ise herhangi bir ücret alınmayacak.Yeni dönemde çevreye ve kent kültürüne duyarlılık da ön planda tutuluyor. Çekimlerden 24 saat önce çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi zorunlu hale getirildi.Setlerde tek kullanımlık plastiklerin kullanımının önlenmesi, atık yönetimi kurallarına titizlikle uyulması ve tarihi dokuya zarar verilmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi de düzenlemede esas alınıyor.

