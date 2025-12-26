https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/kultur-bakani-ersoy-dizi-oyunculariyla-bulustu-yeni-destegi-acikladi-kriterleri-karsilayan-yapimlar-1102264327.html

Kültür Bakanı Ersoy dizi oyuncularıyla buluştu, yeni desteği açıkladı: 'Kriterleri karşılayan yapımlar desteklenecek'

Kültür ve Turizm Bakanı Türk dizilerinin Türkiye tanıtımında ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Dizi ve film oyuncuları ile bir araya Gelen Bakan Ersoy... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye'nin dijital tanıtım markası "GoTürkiye" çatısı altında ünlü oyuncuların yer aldığı birçok mini dizi hayata geçirildi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda hazırlanan dizilere ve mini dizi projelerinin ülke tanıtımına sağladığı katkılara ilişkin Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.Instagram, YouTube, TikTok başta olmak üzere 9 farklı sosyal medya platformunda 21,3 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'yi dijital tanıtımda zirveye taşıdıklarını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ancak biz bununla yetinmedik. Bugüne kadar TGA aracılığıyla, tüm dünyada yakından takip edilen 143 reklam ve 100'den fazla tanıtım filmi ürettik, 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenmeye ulaştık. Türkiye'yi dünyanın en görünür ülkelerinden biri haline getirdik." diye konuştu.'Türk dizileri, dünyanın en büyük Türkçe kursudur'Türkiye'nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri olduğunu vurguladı.Bakan Ersoy, Türkiye'nin aynı zamanda satış ve ihracat gücü açısından Amerika ve İngiltere ile dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden birine sahip olduğunu söyledi.Türk dizilerinin, Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada izlendiğini aktaran Bakan Ersoy, Türk dizilerinin özellikle Avrupa ülkelerinde Fransa, İspanya ve İtalya'da önemli bir izleyici kitlesine sahip olduğunu kaydetti.Ersoy, Kuzey Avrupa ülkelerinde her geçen gün artan bir seyirci potansiyelinin, Türk dizileri ile tanıştığını dile getirdi.Bakan Ersoy, 170'e yakın ülkede, yaklaşık 1 milyar insanın düzenli olarak Türk dizilerini izlediğini söyleyerek, dizi sektörünün ülke ekonomisine katkısının da yadsınamayacak seviyelerde olduğunu belirtti.Diziden ne kadar gelir sağlanıyor?Son gelen bilgilere göre dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları geçtiğini aktaran Ersoy, "Bu Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yumuşak güçtür. En etkili tanıtım gücüdür." dedi.Bakan Ersoy, "Dizilerimiz yalnızca turizmimiz için değil, kültürümüz, değerlerimiz ve dilimiz için de son derece önemlidir. Nasıl ki Hollywood filmleri dünyaya İngilizce öğrettiyse, bugün Türk dizileri de dünyaya Türkçe öğretiyor. Türk dizileri dünyanın en büyük Türkçe kursudur. Dizi ihracatı bize farklı bir imkan sundu. Artık dizilerimiz aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca kişiye doğrudan cep telefonları, televizyonları aracılığıyla ulaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.'Ünlü yıldızlar, Türkiye'nin tanıtımında çok daha büyük bir rol üstlenecek'Bakan Ersoy, bu anlamda Türkiye'nin tanıtımında dizilerin gücünü stratejik bir noktada konumlandırdıklarını ve mini dizi formatını ülke tanıtımında kullanmak için harekete geçirdiklerini vurguladı.TGA'nın tanıtım stratejisinde yeni bir yola girildiğini, tanıtımda yeni bir sayfa açtıklarını anlatan Ersoy, "Reklam filmlerinin yanına, hikayeyi merkeze alan, sinematik kalitesi yüksek, dijital dünyaya uygun mini diziler ekledik. Bugün artık 'TGA Dizileri' diye yeni bir kavramdan söz ediyoruz. Bu dünya tanıtım ve reklam tarihinde son derece yenilikçi bir modeldir. Artık hem dizilerimiz hem de dizilerimizin dünyaca ünlü yıldızları Türkiye'nin tanıtımında çok daha büyük bir rol üstlenecek. Bundan sonra ülkemizin tanıtımında dizilerimiz, dizi starlarımız, dizi sanatçılarımız ve bu sektörün emekçileri de önemli bir görev üstlenecekler." ifadelerini kullandı.'Kriterleri karşılayan yapımlar bakanlık tarafından desteklenecek'Bakan Ersoy, yakın zamanda farklı sanatçıların başrollerinde olduğu çok güçlü yeni projeleri de hayata geçireceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Eda Ece ve yapımcı Fatih Aksoy katıldı.

