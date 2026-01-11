https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/istanbul-izmir-otoyolunda-zincirleme-kaza-1-can-kaybi-ve-yaralilar-var-1102653711.html
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 can kaybı ve yaralılar var
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 can kaybı ve yaralılar var
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 11.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi.Kazada yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 can kaybı ve yaralılar var
18:06 11.01.2026 (güncellendi: 18:07 11.01.2026)
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Kazada yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.