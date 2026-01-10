https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/ab-abdnin-gronland-planlarini-gormezden-gelerek-tehdidi-hala-rusyada-goruyor-1102638737.html
‘AB, ABD’nin Grönland planlarını görmezden gelerek tehdidi hala Rusya’da görüyor’
‘AB, ABD’nin Grönland planlarını görmezden gelerek tehdidi hala Rusya’da görüyor’
10.01.2026
Gazeteci Thomas Fazi, Avrupa Birliği’nin (AB) güvenlik algısını eleştirerek, ABD’nin Grönland’a yönelik planlarının görmezden gelindiğine dikkat çekti. Sosyal medya platformu X’te değerlendirmede bulunan Fazi, Avrupa liderlerinin tehdidi hala Rusya’da gördüğünü, buna karşın Washington’dan gelen sert açıklamaların yeterince dikkate alınmadığını vurguladı.Fazi, Grönland konusunda yaşanacak bir çekişmede Avrupalıların tartışmasız şekilde ABD’ye boyun eğeceğinden şüphe duymadığını da belirtti.Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry’yi ‘Grönland Özel Temsilcisi’ olarak atamıştı. Landry daha sonra yaptığı açıklamalarda, ABD’nin adayı ülke topraklarına katma niyetinde olduğunu ifade etmişti.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin yeni özel temsilcisinin sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Washington’ın Kopenhag Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını ve açıklama talep edileceğini bildirmişti.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de ortak bir açıklama yayınlayarak, ABD’yi adaya yönelik herhangi bir 'ilhak' veya 'zorla ele geçirme' girişiminden kaçınması konusunda uyarmış, iki ülkenin ortak toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini beklediklerini vurgulamıştı.Trump’ın Grönland gündemiTrump, göreve gelmesinin ardından Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğini defalarca dile getirerek, adanın mülkiyetinin ve denetiminin ‘mutlak zorunluluk’ olduğunu savunmuştu. ABD Başkanı, bu yaklaşımın ‘özgür dünyayı savunmak’ için gerekli olduğunu söylemişti.Bu açıklamalar, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere geniş kesimlerin tepkisini çekmişti. Dönemin Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, “Grönland Grönland halkınındır. Satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız” sözleriyle karşı çıkmıştı.Danimarka Krallığı’na bağlı iki özerk bölgeden biri olan Grönland, Faroe Adaları ile birlikte krallık çatısı altında yer alıyor. Grönland, Danimarka’ya yaklaşık 2 bin 900 kilometre mesafede bulunuyor.
