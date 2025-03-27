https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/macronun-kieve-gonderilmesini-istedigi-gonulluler-koalisyonu-ne-anlama-geliyor-nato-genislemesi-1094926328.html

Macron'un Kiev'e gönderilmesini istediği 'Gönüllüler Koalisyonu' ne anlama geliyor: NATO genişlemesi için bir hamle mi?

Macron'un Kiev'e gönderilmesini istediği 'Gönüllüler Koalisyonu' ne anlama geliyor: NATO genişlemesi için bir hamle mi?

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından, barış durumunda bu ülkede bazı stratejik... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T18:48+0300

2025-03-27T18:48+0300

2025-03-27T18:48+0300

ukrayna krizi

elysee sarayı

ab

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emmanuel macron

sergey lavrov

nato

keir starmer

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Fransa’nın başkenti Paris’te, Ukrayna’daki krizini sonlandırma iddiasıyla ateşkes planı ve güvenlik garantilerini ele almak üzere 31 ülkenin liderlerini bir araya getiren zirve tertip edildi.Fransa'nın ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda düzenlenen, ana gündem maddeleri Ukrayna’da kalıcı barış, asker gönderilmesi dahil sağlanacak güvenlik garantileri ve Avrupa güvenliği olan zirveye İngiltere, Kanada, Norveç ve AB üyelerinin de aralarında bulunduğu ülkelerin liderleri ile üst düzey temsilcileri katılıyor.Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.'NATO'nun genişlemesi için gizli bir hamle mi?'Basında daha önce yer alan haberlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bir dizi ülkeyi Ukrayna'da barış gücü konuşlandıracak ve Kiev'e güvenlik garantisi sağlayacak -Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan- bir koalisyon kurmaya ikna etmeye çalıştıkları iddia edilmişti.Önde gelen AB politika analistlerinden ve Le Monde Moderne dergisinin eş editörü Alexis Poulin, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Macron'un Gönüllüler Koalisyonu'nu kurmaya çalışmasının Trump ve Putin arasındaki barış anlaşmasını geçersiz kılmayı amaçladığını söyledi."Ukrayna şehirlerini korumak için Avrupalı güçlerin koalisyonu olarak gelmiş gibi davranıyorlar. Ama aslında bu açıkça NATO güçleri için bir ileri karakol" diyen Poulin, gerilimin tırmanma riskine dikkat çekti.Avrupalı liderlerin NATO ile birlikte Ukrayna'da sahada bir güç oluşturmaya çalıştıklarında ısrar eden Poulin, “Bunun NATO olduğunu söylemiyorum ama açıkça NATO olacak” cümlesinin altını çizdi.'Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna'da stratejik noktalara güvence gücü gönderebilir'Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen ve Ukrayna'ya destek taahhüdünde bulunan Gönüllüler Koalisyonu'nu üçüncü kez bir araya getiren liderler zirvesinin ardından basın açıklaması yaptı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya 'güvenlik garantileri' sağlanması konusunda Paris'te düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu' zirvesinin sonunda yaptığı açıklamada, "Fransa ve Birleşik Krallık cephedeki Ukraynalıların yerine kendi ordularını geçirmeyi düşünmüyor ve gelecekte oluşturulacak 'destek güçlerinin' Ukrayna'da Kiev için stratejik öneme sahip yerlerde konuşlandırılarak caydırıcı bir etki yaratmasını bekliyor" dedi.Macron konuşmasında, "Destek gücü bir barış gücü olmayacak ve temas hattındaki ordunun yerini almayacak, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yerini almayacak. Ancak bu güçler Ukraynalılarla birlikte belirlenecek belirli stratejik noktalarda bulunacak" dedi.'Londra ve Paris planlarını uygulamak için AB'ye ihtiyaç duymuyor'Sözde barışı koruma misyonu kapsamında Ukrayna'ya askeri personel gönderilmesi konusu Paris'teki zirvenin katılımcıları tarafından oybirliğiyle onaylanmazken ve misyonun formatı üzerinde de anlaşmaya varılamadı. Bu hususa ilişkin de konuşan Macron şunları söyledi:Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'destek gücünün' formatının da ek tartışmalar gerektireceğini de kabul etti.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 6 Mart'ta yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da yabancı barış gücü askerlerinin konuşlandırılması konusunda herhangi bir uzlaşma ihtimali görmediğini dile getirmişti. Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Lavrov, Ukrayna'da Avrupa'ya ait bir birliğin bulunması halinde bunun Batılı ülkelerin barışçıl bir çözümün şartları üzerinde anlaşmaya varmak istemeyeceği anlamına geleceğini bu durumunda sahada 'yeni gerçekler' yaratacağını dile getirmişti.'Paris ve Londra, Ukrayna ordusunun stratejisini belirlemek üzere Ukrayna'ya bir grup gönderecek'Fransa ve İngiltere, gelecekte Ukrayna ordusunun eğitim formatını belirlemek üzere yakında Ukrayna'ya bir grup gönderecek."İngiltere Başbakanı ve ben genelkurmay başkanlarımıza önümüzdeki birkaç gün içinde bir Fransız-İngiliz ekibinin Ukrayna'ya gönderilmesi için talimat vereceğiz" dediği konuşmasında Macron, "Ukrayna tarafı ile yakın işbirliği içinde, Ukrayna ordusunun gelecekte nasıl bir formatta var olması gerektiği belirlenecek" cümlesini kaydetti.Londra’daki zirvede Gönüllüler Koalisyonu kurulmuştuLondra’nın ev sahipliğinde 2 Mart’ta düzenlenen Ukrayna konulu zirvede liderler, Rusya’ya ekonomik baskının artırılması, Ukrayna’nın müzakere masasında güçlü tutulması, olası barış sürecinde Ukrayna’nın Rusya’nın yeniden saldırısını engelleyecek şekilde donatılması hususunda anlaşmıştı.Zirvede öne çıkan diğer konu ise 'Gönüllüler Koalisyonu”'oluşumu olmuştu. Starmer, Ukrayna'da barışı savunmak ve garanti etmek için istekli (ülkelerden) oluşan koalisyon geliştireceklerini duyurmuştu. Koalisyon ile Ukrayna’ya askeri ve finansal destek sağlayan ülkelerin bu yöndeki adımlarının hızlandırılmasının hedeflendiği ifade edilmişti. Ukrayna konulu liderler zirvesinin ilki 2 Mart’ta Londra’da, ikincisi ise yine İngiltere’nin ev sahipliğinde 15 Mart'ta çevrim içi gerçekleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/nato-genel-sekreteri-rutte-olduklerini-soylemisti-litvanyada-kaybolan-abd-askerleri-hakkinda-neler-1094921571.html

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elysee sarayı, ab, ukrayna, rusya, avrupa, emmanuel macron, sergey lavrov, nato, keir starmer, paris, londra