Elon Musk’tan İngiltere hükümetine 'faşist' suçlaması

Elon Musk’tan İngiltere hükümetine 'faşist' suçlaması

ABD’li teknoloji milyarderi Elon Musk, İngiltere’de sosyal medya yorumları nedeniyle binlerce kişinin gözaltına alındığına dair haberlerin ardından hükümeti... 11.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD’li teknoloji milyarderi Elon Musk, İngiltere’de sosyal medya yorumları nedeniyle yapılan gözaltılara tepki gösterdi. Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İngiltere makamlarını 'faşist' olmakla suçladı.Musk, 10 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede çevrim içi yorumlar nedeniyle 12 binden fazla kişinin gözaltına alındığına dair medya haberlerine atıfla,“İngiltere hükümeti neden bu kadar faşist?” ifadesini kullandı.X platformu da gündemdeThe Daily Telegraph, 8 Ocak’ta yayımladığı haberinde, İngiltere makamlarının Elon Musk’a ait X platformuna karşı sert önlemler almayı değerlendirdiğini yazdı. Haberde, Grok adlı yapay zeka sohbet botu tarafından üretilen görseller nedeniyle, platformun İngiltere’de yasaklanmasının da gündeme gelebileceği belirtildi.

