Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından yağmurluklar için özür diledi

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. 11.01.2026, Sputnik Türkiye

Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi.'Galatasaray'ı yansıtmadı'Kulüpten yapılan ve başkan Özbek imzalı açıklamada, "Dün akşam Süper Kupa Finali'nde aldığımız sonuç, hepimizi derinden üzmüştür. Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışık değiliz. Bu nedenle her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum. Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.Transfer sürecine dair eleştirilere saygı duyduğunu aktaran Özbek, şöyle devam etti:Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşuna Fenerbahçe tribünlerinden tepki gösterilmesini görmezden gelmelerinin mümkün olmadığını aktaran Özbek, "Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerinde de acıya saygı duymak vardır. Bu gibi anlarda kulüpler arasındaki rekabete onur katmamız gerekirken, yapılmış olan saygısızlığı görmezden gelmemiz mümkün değildir. Son dönemde kamuoyunda yer almış hukuki tespitlere ve somut gerçeklere rağmen kulübümüz, sporda kardeşlik ve barış ortamı bozulmasın diye rakibimiz hakkında bugüne kadar açıklama yapmamayı tercih etmiştir. Ancak bir galibiyet sonrası yapılan, seviyesiz ve ahlaki sınırları zorlayan bu paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açısını net biçimde ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.Mağlubiyetten gerekli dersleri alacaklarını anlatan Özbek, şunları kaydetti:

