Çin’den ‘hiper yerçekimi makinesi’: Uzayı ve zamanı sıkıştırabiliyor

Çin, Dünya’nın yerçekiminin yaklaşık 2 bin katına kadar kuvvet üretebilen son derece güçlü bir ‘hiper yerçekimi makinesi’ tanıttı.

CHIEF1900 adı verilen ve Doğu Çin’deki Zhejiang Üniversitesi bünyesinde kurulan CHIEF (Merkezkaç Hiper Yerçekimi ve Disiplinlerarası Deney Tesisi) çinde inşa edilen makine, araştırmacıların aşırı kuvvetlerin malzemeler, bitkiler, hücreler ve farklı yapılar üzerindeki etkilerini incelemesine olanak sağlıyor.South China Morning Post’un (SCMP) aktardığına göre sistem, uzay ve zamanı adeta sıkıştırarak, baraj çökmesi veya deprem gibi felaket senaryolarını laboratuvar ortamında yeniden canlandırabiliyor. Makine ayrıca yüksek hızlı tren raylarının rezonans frekanslarını incelemek veya kirleticilerin toprağa binlerce yıl içinde nasıl sızdığını simüle etmek için de kullanılabiliyor.Dünyanın en güçlü santrifüjüCHIEF1900, yalnızca dört ay önce dünyanın en güçlü santrifüjü unvanını alan CHIEF1300’ü geride bıraktı. Önceki rekor, ABD’nin Mississippi eyaletindeki Vicksburg’da bulunan ABD Kara Kuvvetleri Mühendisler Birliği’ne ait santrifüjdeydi.Sistem, ABD Hava Kuvvetleri’nin pilot eğitimlerinde kullandığı yüksek G kuvveti simülasyon santrifüjlerine benziyor; ancak üretilen kuvvetin ölçeği, bu sistemlerden katbekat daha güçlü.Isı sorunu vakumlu sistemle çözüldüMühendislerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, bu kadar yüksek hızlarda oluşan aşırı ısı oldu. SCMP’ye göre ekip, ısıyı dağıtmak için vakum tabanlı bir sıcaklık kontrol sistemi geliştirdi. Sistem, soğutucu sıvılar ve zorlanmış hava sirkülasyonu ile çalışıyor.CHIEF’in baş bilim insanı ve Zhejiang Üniversitesi profesörlerinden Chen Yunmin, projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:Chen, sistemin tamamen yeni olguların veya teorilerin keşfine kapı aralayabileceğini de vurguladı.

