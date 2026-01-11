https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/bassavciliktan-ekol-tv-hakkindaki-sorusturmaya-iliskin-aciklama-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1102654516.html
Başsavcılıktan Ekol TV hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama: 'Haberler gerçeği yansıtmamaktadır'
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta bazı yazılı ve görsel medya organlarında "Ekol TV'ye kara para aklama soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı" içerikli haberler yapıldığı belirtildi.Bu nedenle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta bazı yazılı ve görsel medya organlarında "Ekol TV'ye kara para aklama soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı" içerikli haberler yapıldığı belirtildi.
Bu nedenle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haber içeriklerinde 'Ekol TV üzerinden kara para aklandığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Veysel Şahin'in yanı sıra Mübariz Mansimov, Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve avukat Ersan Şen gibi isimlerin yer aldığı 12 kişilik dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."