Bakan Yumaklı: Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj yoktur

Sayın Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj yoktur. DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu, vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır. Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu!

Gerekli yatırımı yapmamışsınız, yapılan az buçuk yatırımı da yanlış yapmışsınız. 2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin başkentinde, vatandaşları ellerinde bidonlarla akan çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz. Senelerce konuya dair zahmet edip kafa yormamışsınız. Barajlardan, kuyulardan DSİ'nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz. Seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz.