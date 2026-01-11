https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/bakani-yumakli-mansur-yavasin-yaptigi-veya-yaptirdigi-baraj-yoktur-1102656212.html
Bakan Yumaklı: Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj yoktur
Bakan Yumaklı: Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj yoktur
11.01.2026
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'daki su kesintilerine ilişkin iddialarına yanıt verdi.Paylaşımında Özel'e seslenen Yumaklı şu ifadelere yer verdi:Halkın susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini savunan Yumaklı, şunları da kaydetti:
Bakan Yumaklı: Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj yoktur
22:25 11.01.2026 (güncellendi: 22:29 11.01.2026)
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj olmadığını belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu çeşmeden akıtmayı beceremediğini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'daki su kesintilerine ilişkin iddialarına yanıt verdi.
Paylaşımında Özel'e seslenen Yumaklı şu ifadelere yer verdi:
Sayın Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj yoktur. DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu, vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır. Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu!
Gerekli yatırımı yapmamışsınız, yapılan az buçuk yatırımı da yanlış yapmışsınız. 2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin başkentinde, vatandaşları ellerinde bidonlarla akan çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz. Senelerce konuya dair zahmet edip kafa yormamışsınız. Barajlardan, kuyulardan DSİ'nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz. Seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz.
Halkın susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini savunan Yumaklı, şunları da kaydetti:
"Varlık sebebiniz millete hizmettir. Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor, bilesiniz. Zahmet edip sorumluluklarınızı yerine getirin. İşinizi yapın! Yapamayacaksanız da açıkça söyleyin, bilelim. Biz gereğini yapar, vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Bu arada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin aleyhine olan hiçbir şeye dua etmez, ama sizlerin ve zihniyetinizin ıslah olması için çok kez dua etmiştir."