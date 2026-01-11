https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/her-saniye-10-kentilyon-hidrojen-bombasi-gucunde-webb-teleskobu-dev-galaktik-patlamayi-goruntuledi-1102646008.html

Her saniye 10 kentilyon hidrojen bombası gücünde: Webb teleskobu dev galaktik patlamayı görüntüledi

Sputnik Türkiye

James Webb Uzay Teleskobu, yakın bir galakside süper kütleli bir kara deliğin tetiklediği olağanüstü güçlü gaz püskürmelerini tespit etti. Araştırmacılar... 11.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-11T11:28+0300

2026-01-11T11:28+0300

2026-01-11T11:28+0300

Astronomlar, VV 340a adlı yakın bir galaksiden dışarı doğru akan, şimdiye kadar gözlemlenmiş en büyük aşırı sıcak gaz akışlarından birini belirledi. Bulguların, Science dergisinde yayımlandığı bildirildi.Verilerin, NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından sağlandığı aktarıldı. Gözlemlerde, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin çevresindeki yoğun etkinliğin, galaksinin iki tarafından dışarı uzanan parlak gaz yapıları oluşturduğu ifade edildi.Kara delik jetleri galaksiyi zorluyorÇalışmanın başyazarı Justin Kader, bu kadar yüksek enerjili gazın normalde kara deliğe çok daha yakın bölgelerde görüldüğünü, tespit edilen yapının alışılmış ölçeklerin 30 katından fazla olduğunu söyledi.Radyo gözlemlerinde, galaksinin iki yanından çıkan dev plazma jetlerinin varlığı da doğrulandı. İyonize olmuş maddenin dönüş ekseni boyunca uzamış ışınlar şeklinde dışarı atılmasıyla oluşan bu jetlerin, kara deliğe düşen gazın aşırı ısınması ve güçlü manyetik alanlarla etkileşmesi sonucu oluştuğu aktarıldı.Nadir görülen aşırı sıcak gazJetlerin, galaksi içindeki maddeyle çarpışarak onu merkezden uzaklaştırdığı ve çok yüksek sıcaklıklara çıkardığı belirtildi. Bu sürecin, 'koronal gaz' olarak adlandırılan son derece iyonize ve sıcak bir plazma oluşturduğu ifade edildi.Justin Kader, bu gazın taşıdığı enerjinin, her saniye bin katrilyon değerindeki 10 kentilyon hidrojen bombasının patlamasına eşdeğer olduğunu söyledi.Araştırmada ayrıca, kara delik jetlerinin galaksiden yılda Güneş’e benzer 19 yıldızın oluşmasına yetecek kadar gazı uzaklaştırdığı, bunun da yıldız oluşumunu ciddi biçimde sınırladığı ifade edildi.

2026

