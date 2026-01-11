Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/antik-astronotlar-teorisiyle-taninan-isvicreli-yazar-erich-von-daniken-hayatini-kaybetti-1102654183.html
‘Antik astronotlar’ teorisiyle tanınan İsviçreli yazar Erich von Daniken hayatını kaybetti
‘Antik astronotlar’ teorisiyle tanınan İsviçreli yazar Erich von Daniken hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İnsanlık tarihinin, dünya dışı varlıklar tarafından şekillendirildiği fikrini geniş kitlelere taşıyan, 'Tanrıların Arabaları' gibi kitapların yazarı İsviçreli yazar Erich von Däniken, 90 yaşında yaşamını yitirdi.
2026-01-11T18:26+0300
2026-01-11T18:26+0300
yaşam
erich von daniken
i̇sviçre
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102654029_0:100:2040:1248_1920x0_80_0_0_5dc120703f4ef5ae713d95dbc825eb88.jpg
İsviçre devlet televizyonu SRF başta olmak üzere ülke basınında yer alan haberlerde, von Daniken’in cumartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi. Yazarın resmi internet sitesinde yayımlanan kısa notta da ölüm haberi doğrulandı.Von Daniken, 1968 yılında yayımlanan ve büyük yankı uyandıran ‘Tanrıların Arabaları' adlı kitabıyla ün kazandı. Kitapta, Antik Mısır piramitleri, İngiltere’deki Stonehenge ve Peru’daki Nazca çizgileri gibi yapıların, dönemlerinin teknik imkanlarının ötesinde olduğu ve bu nedenle ‘dışarıdan yardım’ gerektirdiği öne sürüldü.Von Daniken, YouTube kanalında paylaşılan bir videosunda bu görüşünü şu sözlerle dile getirdi: 70 milyon adet sattıTarihçiler, bilim insanları ve bazı yazarlar tarafından sert biçimde eleştirilen bu teoriler, kamuoyunda geniş ilgi gördü. 'Tanrılar Astronottu' dahil olmak üzere von Daniken’in kitapları dünya genelinde yaklaşık 70 milyon adet satıldı ve 30’dan fazla dile çevrildi.Yazar, antik dinler, mitolojiler ve sanat eserlerinin, binlerce yıl önce modern insanın atalarının gelişmiş dünya dışı varlıklarla temas kurduğuna dair kanıtlar içerdiğini savundu. Von Daniken’e göre bu varlıklar, insanlara ‘tanrısal’ görünüyor ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlıyordu.Von Daniken, bu varlıkların bir gün yeniden dünyaya döneceğini de iddia ediyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/astronomlardan-sasirtan-kesif-yildizsiz-bir-hayalet-galaksi-bulundu-1102650365.html
i̇sviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102654029_122:0:1919:1348_1920x0_80_0_0_0564087aeef807b3eace56a3c3846706.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eric von daniken, öldü, hayatı, tanrıların arabaları, insanlık, antik astronotlar, haberler
eric von daniken, öldü, hayatı, tanrıların arabaları, insanlık, antik astronotlar, haberler

‘Antik astronotlar’ teorisiyle tanınan İsviçreli yazar Erich von Daniken hayatını kaybetti

18:26 11.01.2026
Erich von Däniken
Erich von Däniken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
Abone ol
İnsanlık tarihinin, dünya dışı varlıklar tarafından şekillendirildiği fikrini geniş kitlelere taşıyan, 'Tanrıların Arabaları' gibi çok satan kitapları kalemele alan İsviçreli yazar Erich von Däniken, 90 yaşında yaşamını yitirdi.
İsviçre devlet televizyonu SRF başta olmak üzere ülke basınında yer alan haberlerde, von Daniken’in cumartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi. Yazarın resmi internet sitesinde yayımlanan kısa notta da ölüm haberi doğrulandı.
Von Daniken, 1968 yılında yayımlanan ve büyük yankı uyandıran ‘Tanrıların Arabaları' adlı kitabıyla ün kazandı.
Kitapta, Antik Mısır piramitleri, İngiltere’deki Stonehenge ve Peru’daki Nazca çizgileri gibi yapıların, dönemlerinin teknik imkanlarının ötesinde olduğu ve bu nedenle ‘dışarıdan yardım’ gerektirdiği öne sürüldü.
Von Daniken, YouTube kanalında paylaşılan bir videosunda bu görüşünü şu sözlerle dile getirdi:

Bana göre antik yapılar insanlar tarafından inşa edildi, uzaylılar tarafından değil. Ancak insanlara bunu nasıl yapacaklarına dair bilgiyi verenler uzaylılardı.

70 milyon adet sattı

Tarihçiler, bilim insanları ve bazı yazarlar tarafından sert biçimde eleştirilen bu teoriler, kamuoyunda geniş ilgi gördü. 'Tanrılar Astronottu' dahil olmak üzere von Daniken’in kitapları dünya genelinde yaklaşık 70 milyon adet satıldı ve 30’dan fazla dile çevrildi.
Yazar, antik dinler, mitolojiler ve sanat eserlerinin, binlerce yıl önce modern insanın atalarının gelişmiş dünya dışı varlıklarla temas kurduğuna dair kanıtlar içerdiğini savundu.
Von Daniken’e göre bu varlıklar, insanlara ‘tanrısal’ görünüyor ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlıyordu.
Von Daniken, bu varlıkların bir gün yeniden dünyaya döneceğini de iddia ediyordu.
Yıldızsız Galaksi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
YAŞAM
Astronomlardan şaşırtan keşif: Yıldızsız bir 'Hayalet Galaksi' bulundu
14:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала