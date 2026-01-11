https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/antik-astronotlar-teorisiyle-taninan-isvicreli-yazar-erich-von-daniken-hayatini-kaybetti-1102654183.html

‘Antik astronotlar’ teorisiyle tanınan İsviçreli yazar Erich von Daniken hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İnsanlık tarihinin, dünya dışı varlıklar tarafından şekillendirildiği fikrini geniş kitlelere taşıyan, 'Tanrıların Arabaları' gibi kitapların yazarı İsviçreli yazar Erich von Däniken, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

İsviçre devlet televizyonu SRF başta olmak üzere ülke basınında yer alan haberlerde, von Daniken’in cumartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi. Yazarın resmi internet sitesinde yayımlanan kısa notta da ölüm haberi doğrulandı.Von Daniken, 1968 yılında yayımlanan ve büyük yankı uyandıran ‘Tanrıların Arabaları' adlı kitabıyla ün kazandı. Kitapta, Antik Mısır piramitleri, İngiltere’deki Stonehenge ve Peru’daki Nazca çizgileri gibi yapıların, dönemlerinin teknik imkanlarının ötesinde olduğu ve bu nedenle ‘dışarıdan yardım’ gerektirdiği öne sürüldü.Von Daniken, YouTube kanalında paylaşılan bir videosunda bu görüşünü şu sözlerle dile getirdi: 70 milyon adet sattıTarihçiler, bilim insanları ve bazı yazarlar tarafından sert biçimde eleştirilen bu teoriler, kamuoyunda geniş ilgi gördü. 'Tanrılar Astronottu' dahil olmak üzere von Daniken’in kitapları dünya genelinde yaklaşık 70 milyon adet satıldı ve 30’dan fazla dile çevrildi.Yazar, antik dinler, mitolojiler ve sanat eserlerinin, binlerce yıl önce modern insanın atalarının gelişmiş dünya dışı varlıklarla temas kurduğuna dair kanıtlar içerdiğini savundu. Von Daniken’e göre bu varlıklar, insanlara ‘tanrısal’ görünüyor ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlıyordu.Von Daniken, bu varlıkların bir gün yeniden dünyaya döneceğini de iddia ediyordu.

