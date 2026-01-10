https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/istanbul-valiliginden-saatli-firtina-uyarisi-pazartesi-icin-kar-yagisi-alarmi-1102635055.html

İstanbul Valiliği'nden 'saatli' sağanak ve fırtına uyarısı: Pazartesi için kar yağışı alarmı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine dayanarak kent genelinde bugün öğleden sonra sağanak, akşam saatlerinde ise gök gürültülü... 10.01.2026

İstanbul Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da havanın gün boyunca parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğleden sonra yağışların etkisini artıracağı bildirildi.Saat saat hava durumuValiliğin paylaştığı bilgilere göre İstanbul’da bugün:Lodos fırtınaya dönüyorAçıklamada, rüzgârın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği vurgulandı. Rüzgâr hızının 50–75 km/sa, bazı bölgelerde ise 80–90 km/sa seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi.Valilikten kritik uyarıValilik, kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle oluşabilecek risklere dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.İstanbul için 4 günlük hava tahmini: Pazartesi kar yağışı uyarısıValiliğin açıklamasında İstanbul’un önümüzdeki dört gününe ilişkin sıcaklık ve hava durumu tahminleri de yer aldı:

