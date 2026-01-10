https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/istanbul-valiliginden-saatli-firtina-uyarisi-pazartesi-icin-kar-yagisi-alarmi-1102635055.html
İstanbul Valiliği'nden 'saatli' sağanak ve fırtına uyarısı: Pazartesi için kar yağışı alarmı
İstanbul Valiliği'nden 'saatli' sağanak ve fırtına uyarısı: Pazartesi için kar yağışı alarmı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine dayanarak kent genelinde bugün öğleden sonra sağanak, akşam saatlerinde ise gök gürültülü... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T13:11+0300
2026-01-10T13:11+0300
2026-01-10T13:16+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102634866_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9c2da0ca81682d0e138d153a852effc.jpg
İstanbul Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da havanın gün boyunca parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğleden sonra yağışların etkisini artıracağı bildirildi.Saat saat hava durumuValiliğin paylaştığı bilgilere göre İstanbul’da bugün:Lodos fırtınaya dönüyorAçıklamada, rüzgârın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği vurgulandı. Rüzgâr hızının 50–75 km/sa, bazı bölgelerde ise 80–90 km/sa seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi.Valilikten kritik uyarıValilik, kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle oluşabilecek risklere dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.İstanbul için 4 günlük hava tahmini: Pazartesi kar yağışı uyarısıValiliğin açıklamasında İstanbul’un önümüzdeki dört gününe ilişkin sıcaklık ve hava durumu tahminleri de yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/meteoroloji-ve-akomdan-istanbula-uyari-kar-yagisi-etkili-olacak-isiniz-yoksa-disari-cikmayin-1102631614.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102634866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f619b6a75500f8d51d4b81964608ee55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı
İstanbul Valiliği'nden 'saatli' sağanak ve fırtına uyarısı: Pazartesi için kar yağışı alarmı
13:11 10.01.2026 (güncellendi: 13:16 10.01.2026)
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine dayanarak kent genelinde bugün öğleden sonra sağanak, akşam saatlerinde ise gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik, pazartesi günü için kar yağışı uyarısında bulundu.
İstanbul Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da havanın gün boyunca parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğleden sonra yağışların etkisini artıracağı bildirildi.
Valiliğin paylaştığı bilgilere göre İstanbul’da bugün:
09.00–12.00:
Parçalı ve çok bulutlu
12.00–18.00:
Aralıklı sağanak yağışlı
18.00–19.00: Gök gürültülü sağanak yağışlı
geçmesi bekleniyor.
Açıklamada, rüzgârın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği vurgulandı. Rüzgâr hızının 50–75 km/sa, bazı bölgelerde ise 80–90 km/sa seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi.
Valilik, kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle oluşabilecek risklere dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
İstanbul için 4 günlük hava tahmini: Pazartesi kar yağışı uyarısı
Valiliğin açıklamasında İstanbul’un önümüzdeki dört gününe ilişkin sıcaklık ve hava durumu tahminleri de yer aldı:
11 Ocak Pazar: Kuvvetli yağmurlu
, 7 / 9 °C
12 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
, 2 / 4 °C
13 Ocak Salı: Çok bulutlu
, -1 / 6 °C
14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu
, 5 / 9 °C