Venezuela: Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için ABD ile diyalog başlatıldı

2026-01-10T09:34+0300

2026-01-10T09:34+0300

2026-01-10T09:34+0300

dünya

venezuela

dışişleri bakanlığı

abd

caracas

Venezuela hükümeti, ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik temasların yeniden başlatıldığını açıkladı. Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Venezuela'nın 'barış diplomasisine' bağlılığı vurgulandı. Açıklamada, Venezuela’nın ABD ile her iki ülkede diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi amacıyla diyalog kanallarını tekrar açtığı belirtildi. Sürecin, karşılıklı ilgi alanlarının değerlendirilmesini ve diplomatik normalleşmeye yönelik bir çalışma gündeminin ele alınmasını hedeflediği kaydedildi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, 'ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiği öne sürülen askeri müdahalesi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine' dikkat çekildi. Açıklamada, bu gelişmelere karşı mücadelenin diplomatik yollarla sürdürüleceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:ABD heyeti Venezuela'daAçıklamada ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir diplomatik heyetin teknik ve lojistik değerlendirmelerde bulunmak üzere Venezuela’ya ulaştığı, Venezuela’dan bir diplomatik heyetin de görevlerini yerine getirmek üzere ABD’ye gönderileceği bildirildi. Venezuela başkenti Caracas’taki Baruta semtinde bulunan ABD Büyükelçiliği, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin askıya alındığı 2019 yılından bu yana kapalı tutuluyor. Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, büyükelçiliğin yeniden açılma ihtimalini değerlendirmek amacıyla Caracas’a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.ABD'nin Mudoro'yu kaçırmasıVenezüella'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.

venezuela

abd

caracas

