https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/uyusturucu-testi-pozitif-cikan-seyma-subasindan-ilk-aciklama-samimi-bir-tovbe-surecinden-geciyorum-1102635800.html

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu testi pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yaptığı ilk açıklamada, 'Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim, geçeceğim'... 10.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-10T13:41+0300

2026-01-10T13:41+0300

2026-01-10T13:41+0300

yaşam

şeyma subaşı

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048956717_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2c7e5338b8df2572ae356a60258f753d.jpg

Uyuşturucu test sonuçları pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, test sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Subaşı sosyal medyada paylaştığı videoda, “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim, geçeceğim. Kendim ve geleceğimle ilgili kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim” dedi. Geleceğiyle ilgili kararlar aldığı büyük bir dönemde olduğunu da söyleyen Subaşı, "Şu anda ve her zaman odağım sağlığım, kızım ve daha fazla inançla, sorumlulukla yaşamak. Zaten hep böyleydi, belki de yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır, yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum" diye konuştu. Her şeyin kendi seçimlerim olduğunun farkındayım Subaşı yaptığı açıklamada şunları anlattı: "Sosyal medyadan ne kadar samimiyet geçer bunun aslında farkına varmadım ama hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Aynı zamanda kaderimin ve hayatımın ritminin, benim seçimlerimden olduğunun ve tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptığım her şeyin kendi seçimlerim olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum. Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim, geçeceğim.”Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyumKendim ve geleceğimle ilgili kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım sağlığım, kızım ve daha fazla inançla, sorumlulukla yaşamak. Zaten hep böyleydi, belki de yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır, yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese, beni anlayışla karşılayanlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Etrafımdaki enerjiyi de anlıyorum, iyi hissettiriyor tabii ki. İsteyen istediği şekilde anlıyor, sosyal medya dünyası. Biz de bunun içine girmişiz belki de.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/seyma-subasinin-uyusturucu-testi-sonucu-pozitif-cikti-1102622031.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şeyma subaşı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu