Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Şeyma Subaşı'nın test sonuçları açıklandı. Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.ABD'den dönmüştüHürriyet'in haberine göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı verildi. Yurt dışında olan Subaşı, 30 Aralık'ta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. Subaşı, savcılık ifadesinin ardından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Subaşı'nın kan ve saç örnekleri alınmıştı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif çıkarken, Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.
16:17 09.01.2026 (güncellendi: 17:10 09.01.2026)
© Fotoğraf : YouTubeŞeyma Subaşı
© Fotoğraf : YouTube
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı.
ABD'den dönmüştü

Hürriyet'in haberine göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı verildi. Yurt dışında olan Subaşı, 30 Aralık'ta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. Subaşı, savcılık ifadesinin ardından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Subaşı'nın kan ve saç örnekleri alınmıştı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif çıkarken, Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.
Şeyma Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
YAŞAM
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım
2 Ocak, 17:31
