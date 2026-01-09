https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/seyma-subasinin-uyusturucu-testi-sonucu-pozitif-cikti-1102622031.html

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Şeyma Subaşı'nın test sonuçları açıklandı. Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.ABD'den dönmüştüHürriyet'in haberine göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı verildi. Yurt dışında olan Subaşı, 30 Aralık'ta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. Subaşı, savcılık ifadesinin ardından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Subaşı'nın kan ve saç örnekleri alınmıştı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif çıkarken, Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.

