https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/seyma-subasinin-uyusturucu-testi-sonucu-pozitif-cikti-1102622031.html
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T16:17+0300
2026-01-09T16:17+0300
2026-01-09T17:10+0300
yaşam
şeyma subaşı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048956717_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2c7e5338b8df2572ae356a60258f753d.jpg
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Şeyma Subaşı'nın test sonuçları açıklandı. Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.ABD'den dönmüştüHürriyet'in haberine göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı verildi. Yurt dışında olan Subaşı, 30 Aralık'ta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. Subaşı, savcılık ifadesinin ardından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Subaşı'nın kan ve saç örnekleri alınmıştı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif çıkarken, Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmisti-seyma-subasindan-yeni-paylasim-1102447725.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048956717_42:0:642:450_1920x0_80_0_0_8e0816e34433c11b5578aed28665457a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şeyma subaşı, şeyma subaşı uyuşturucu testi
şeyma subaşı, şeyma subaşı uyuşturucu testi
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:17 09.01.2026 (güncellendi: 17:10 09.01.2026)
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Şeyma Subaşı'nın test sonuçları açıklandı. Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Hürriyet'in haberine göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı verildi. Yurt dışında olan Subaşı, 30 Aralık'ta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. Subaşı, savcılık ifadesinin ardından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Subaşı'nın kan ve saç örnekleri alınmıştı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif çıkarken, Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.