Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Kar yağışı etkili olacak, 'işiniz yoksa dışarı çıkmayın'
Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul’a uyarı: Kar yağışı etkili olacak, 'işiniz yoksa dışarı çıkmayın'
2026-01-10T09:55+0300
2026-01-10T09:55+0300
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Marmara’nın güney ve batısı ile Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek, eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.48 kente sarı kodlu uyarıMGM; Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodla fırtına, kuvvetli sağanak ve çığ uyarısı yaptı.AKOM: İstanbul’da pazar akşamı kar başlıyorİBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta sonu kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar beklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre çarşamba sabahına kadar sıcaklıklar -1 ila 4°C aralığında seyredecek; pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur, yükseklerde kar, pazartesi ilk saatlerden itibaren yer yer kuvvetli kar etkili olacak.AKOM'dan fırtına uyarısıAKOM’un uyarısında şu ifadeler yer aldı:“Rüzgârın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına (40-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”Prof. Dr. Orhan Şen: İşiniz yoksa dışarı çıkmayınMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şunları kaydetti:“Pazartesi soğuk ve kar Batı’yı da etkisine alacak. İstanbul’da etkilenecek. İstanbul’da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul’da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat’ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul’da olur.”Bugün hava nasıl olacak?MarmaraEgeAkdenizİç AnadoluBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu
09:55 10.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul başta olmak etkili olacak fırtına, kuvvetli sağanak ve kar yağışı için uyardı. Pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur, pazartesi sabahından sonra yer yer kuvvetli kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Marmara’nın güney ve batısı ile Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek, eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

48 kente sarı kodlu uyarı

MGM; Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodla fırtına, kuvvetli sağanak ve çığ uyarısı yaptı.

AKOM: İstanbul’da pazar akşamı kar başlıyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta sonu kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar beklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre çarşamba sabahına kadar sıcaklıklar -1 ila 4°C aralığında seyredecek; pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur, yükseklerde kar, pazartesi ilk saatlerden itibaren yer yer kuvvetli kar etkili olacak.

AKOM'dan fırtına uyarısı

AKOM’un uyarısında şu ifadeler yer aldı:

“Rüzgârın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına (40-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Prof. Dr. Orhan Şen: İşiniz yoksa dışarı çıkmayın

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şunları kaydetti:
“Pazartesi soğuk ve kar Batı’yı da etkisine alacak. İstanbul’da etkilenecek. İstanbul’da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul’da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat’ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul’da olur.”

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara

İstanbul: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak; pazar akşamı karla karışık yağmur, pazartesi kar
Bursa: Öğleden sonra sağanak; akşam ve gece yerel kuvvetli
Çanakkale: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; güney ilçelerde kuvvetli
Kırklareli: Aralıklı sağanak; sabah ve öğle yerel kuvvetli
Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli–fırtına (50–80 km/sa)

Ege

İzmir: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden sonra yerel kuvvetli
Muğla: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden sonra yerel kuvvetli
Denizli: Öğleden sonra sağanak
Afyonkarahisar: Gece yağmurlu
Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli–fırtına (50–80 km/sa)

Akdeniz

Antalya: Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
Adana: Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
Hatay: Akşam ve gece sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta: Gece yağmurlu
Batı Akdeniz’de rüzgâr kuvvetli–fırtına (50–80 km/sa)

İç Anadolu

Ankara: Gece kuzey ve batı ilçeleri yağmurlu
Eskişehir: Gece yağmurlu
Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu
Konya: Parçalı ve çok bulutlu
Rüzgâr kuzey ve batıda kuvvetli–fırtına (50–80 km/sa)

Batı Karadeniz

Bolu: Akşam ve gece yağmurlu; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Düzce: Akşam ve gece sağanak
Zonguldak: Akşam ve gece sağanak
Rüzgâr kuvvetli–fırtına (40–80 km/sa)

Orta ve Doğu Karadeniz

Ordu, Rize, Artvin: Sabah saatlerinde yağmur
Trabzon, Samsun, Amasya: Parçalı ve çok bulutlu
Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi

Doğu Anadolu

Erzurum: Sabah kar
Kars: Sabah kar
Van: Sabah ve öğle kar
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu
Bölge genelinde buzlanma ve don, yükseklerde çığ riski

Güneydoğu Anadolu

Gaziantep: Akşam ve gece aralıklı yağmur
Batman, Diyarbakır, Mardin: Parçalı ve çok bulutlu
Sabah ve gece pus ve sis
