Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul’a uyarı: Kar yağışı etkili olacak, 'işiniz yoksa dışarı çıkmayın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Marmara’nın güney ve batısı ile Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek, eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.48 kente sarı kodlu uyarıMGM; Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodla fırtına, kuvvetli sağanak ve çığ uyarısı yaptı.AKOM: İstanbul’da pazar akşamı kar başlıyorİBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta sonu kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar beklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre çarşamba sabahına kadar sıcaklıklar -1 ila 4°C aralığında seyredecek; pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur, yükseklerde kar, pazartesi ilk saatlerden itibaren yer yer kuvvetli kar etkili olacak.AKOM'dan fırtına uyarısıAKOM’un uyarısında şu ifadeler yer aldı:“Rüzgârın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına (40-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”Prof. Dr. Orhan Şen: İşiniz yoksa dışarı çıkmayınMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şunları kaydetti:“Pazartesi soğuk ve kar Batı’yı da etkisine alacak. İstanbul’da etkilenecek. İstanbul’da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul’da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat’ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul’da olur.”Bugün hava nasıl olacak?MarmaraEgeAkdenizİç AnadoluBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu

