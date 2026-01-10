Türkiye
ABD Başkanı Trump'tan İran’a müdahale sinyali: 'Yardım etmeye hazırız'
ABD Başkanı Trump'tan İran'a müdahale sinyali: 'Yardım etmeye hazırız'
ABD Başkanı Trump İran’daki protestolarla ilgili olarak İran'ın özgürlüğe yöneldiğini öne sürerek ABD’nin 'yardım etmeye hazır' olduğunu söyledi. 10.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump daha önce, İran’da protestocuların ölmesi halinde güçlü bir saldırı düzenlemeye hazır olduğunu defalarca dile getirmişti.Sosyal medya hesabında açıklama yapan Trump, "İran, belki de hiç olmadığı kadar özgürlüğe yöneliyor. ABD yardım etmeye hazır!!!" cümlesini kaleme aldı.1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi, X sosyal ağında İran halkına çağrıda bulunduğu bir başka video yayımlamıştı. Mesajında genel grev çağrısı yapan Pehlevi, protestoların hedefi olarak stratejik öneme sahip sokakların ve tesislerin ele geçirilmesi ve elde tutulmasına hazırlanmayı göstermişti.
ABD Başkanı Trump'tan İran’a müdahale sinyali: 'Yardım etmeye hazırız'

21:54 10.01.2026
ABD Başkanı Trump İran’daki protestolarla ilgili olarak İran'ın özgürlüğe yöneldiğini öne sürerek ABD’nin 'yardım etmeye hazır' olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce, İran’da protestocuların ölmesi halinde güçlü bir saldırı düzenlemeye hazır olduğunu defalarca dile getirmişti.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Trump, "İran, belki de hiç olmadığı kadar özgürlüğe yöneliyor. ABD yardım etmeye hazır!!!" cümlesini kaleme aldı.
1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi, X sosyal ağında İran halkına çağrıda bulunduğu bir başka video yayımlamıştı. Mesajında genel grev çağrısı yapan Pehlevi, protestoların hedefi olarak stratejik öneme sahip sokakların ve tesislerin ele geçirilmesi ve elde tutulmasına hazırlanmayı göstermişti.
