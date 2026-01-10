Türkiye
Trump: İran'da insanları öldürmeye başlarlarsa, müdahale edip onlara sert ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz
Trump: İran'da insanları öldürmeye başlarlarsa, müdahale edip onlara sert ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoların takip edildiğini vurgulayarak, can kaybı durumunda ABD'nin müdahalede bulunacağını ve sert bir yanıt... 10.01.2026
Venezuela muhalefet lideri yönetimde yer alabilir
Trump, Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado ile gelecek hafta Washington'da görüşme planladığını söyleyerek, Machado'nun ülkenin yönetiminde hâlâ bir rolü olup olmayacağı sorusuna "Onunla konuşmam gerekecek, bazı yönlerde yer alabilir" yanıtını verdi.⁣
Ayrıca Trump, petrol ve doğalgaz şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Venezuela'ya ikinci bir saldırı dalgası yapmanın gerekli olacağını düşünmüyorum" dedi.
'Grönland'ı şu an satın almayı düşünmüyorum'
Trump, şu an Grönland'ı satın almayı düşünmediğini ve konu hakkında 'kolay yoldan' bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi:
Trump: İran'da insanları öldürmeye başlarlarsa, müdahale edip onlara sert ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

00:22 10.01.2026
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestoların takip edildiğini vurgulayarak, can kaybı durumunda ABD’nin müdahalede bulunacağını ve sert bir yanıt vereceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'da süren protestoların takip edildiğini bildirerek, şiddet yaşanması durumunda 'karşılık' verileceğini söyledi.
Yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:

Durumu çok dikkatle izliyoruz. Geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, müdahil olacağımızı çok güçlü bir şekilde ifade ettim. Onları en çok acı veren yerden çok sert bir şekilde vuracağız. Bu, kara birliklerinin sahaya inmesi anlamına gelmiyor, ancak onları en çok acı veren yerden çok, çok sert bir şekilde vurmak anlamına geliyor

Venezuela muhalefet lideri yönetimde yer alabilir

Trump, Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado ile gelecek hafta Washington’da görüşme planladığını söyleyerek, Machado’nun ülkenin yönetiminde hâlâ bir rolü olup olmayacağı sorusuna “Onunla konuşmam gerekecek, bazı yönlerde yer alabilir” yanıtını verdi.⁣
Ayrıca Trump, petrol ve doğalgaz şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Venezuela'ya ikinci bir saldırı dalgası yapmanın gerekli olacağını düşünmüyorum" dedi.

'Grönland'ı şu an satın almayı düşünmüyorum'

Trump, şu an Grönland'ı satın almayı düşünmediğini ve konu hakkında 'kolay yoldan' bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi:
"Grönland için henüz para konusundan bahsetmiyorum. Belki bundan bahsederim, ama şu anda Grönland konusunda bir şeyler yapmalıyız, ister beğensinler ister beğenmesinler. Kolay yoldan bir anlaşma yapmak isterdim"
İran'ın başkenti Tahran'da protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
DÜNYA
İnternet ve telefon hatları kesildi: İran'da neler oluyor?
8 Ocak, 23:45
