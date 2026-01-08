https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/iranda-internet-ve-telefon-hatlari-kesildi-iranda-neler-oluyor-1102599812.html
İnternet ve telefon hatları kesildi: İran'da neler oluyor?
İnternet ve telefon hatları kesildi: İran'da neler oluyor?
İran'da ekonomik sebeplerden dolayı başlayan protestolar sürerken ülke çapında internet ve telefon hattı kesintileri yaşanıyor. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
İran'da kötüleşen ekonomik kriz nedeniyle tırmanan protestolar sürüyor. Ülke çapında internet kesintisi yaşanıyor. Aynı zamanda Associated Press'in bildirdiğine göre telefon hatları da kesildi.NetBlocks, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, başkent Tahran ve ülkenin diğer bölgelerinde de 'dijital karartma' yaşandığını ifade etti.İran'da neler oluyor?İran'da protestolar, yerel para birimi İran Riyali'nin değer kaybına uğraması nedeniyle Aralık 2025'in sonlarında başladı. Protestocular, döviz kurundaki keskin dalgalanmalardan ve bunun toptan ve perakende fiyatlarına etkisinden şikayetçi. Tahran'daki esnaf, protesto amacıyla dükkanlarını kapattı.Protestolar sürerken, İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin istifa etti ve yerine Abdulnasser Hemmati getirildi.ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili yaptığı açıklamada, “Durumu yakından izliyoruz. Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, bence ABD’den çok sert bir darbe alacaklar” demişti.İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ise Trump'ın İran’a yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki olarak bir bildiri yayımlamış, "Anayasa’da açıkça belirtilen ilkeler doğrultusunda barışçıl protestoları tanımakta ve halkın meşru taleplerinin yasal çerçevede ele alınması için hiçbir çabadan kaçınmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca yapılan açıklamada ABD'nin İran'a yönelik 'düşmanca yaklaşımının' devamı olarak değerlendirdiğini belirtmişti.İran, yıllık enflasyon oranını yüzde 38.9 olarak açıklayan Merkez Bankası verileriyle yüksek enflasyon döneminden geçiyor. İran riyali ABD merkezli Morningstar verilerine göre, 1 dolar dokuz yüz doksan dört bin elli beş riyal seviyesinde.
abd, i̇ran, tahran, i̇ran merkez bankası, netblocks, donald trump
23:45 08.01.2026 (güncellendi: 23:53 08.01.2026)
