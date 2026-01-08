Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/iranda-internet-ve-telefon-hatlari-kesildi-iranda-neler-oluyor-1102599812.html
İnternet ve telefon hatları kesildi: İran'da neler oluyor?
İnternet ve telefon hatları kesildi: İran'da neler oluyor?
Sputnik Türkiye
İran'da ekonomik sebeplerden dolayı başlayan protestolar sürerken ülke çapında internet ve telefon hattı kesintileri yaşanıyor. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T23:45+0300
2026-01-08T23:53+0300
dünya
abd
i̇ran
tahran
i̇ran merkez bankası
netblocks
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran'da kötüleşen ekonomik kriz nedeniyle tırmanan protestolar sürüyor. Ülke çapında internet kesintisi yaşanıyor. Aynı zamanda Associated Press'in bildirdiğine göre telefon hatları da kesildi.NetBlocks, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, başkent Tahran ve ülkenin diğer bölgelerinde de 'dijital karartma' yaşandığını ifade etti.İran'da neler oluyor?İran'da protestolar, yerel para birimi İran Riyali'nin değer kaybına uğraması nedeniyle Aralık 2025'in sonlarında başladı. Protestocular, döviz kurundaki keskin dalgalanmalardan ve bunun toptan ve perakende fiyatlarına etkisinden şikayetçi. Tahran'daki esnaf, protesto amacıyla dükkanlarını kapattı.Protestolar sürerken, İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin istifa etti ve yerine Abdulnasser Hemmati getirildi.ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili yaptığı açıklamada, “Durumu yakından izliyoruz. Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, bence ABD’den çok sert bir darbe alacaklar” demişti.İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ise Trump'ın İran’a yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki olarak bir bildiri yayımlamış, "Anayasa’da açıkça belirtilen ilkeler doğrultusunda barışçıl protestoları tanımakta ve halkın meşru taleplerinin yasal çerçevede ele alınması için hiçbir çabadan kaçınmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca yapılan açıklamada ABD'nin İran'a yönelik 'düşmanca yaklaşımının' devamı olarak değerlendirdiğini belirtmişti.İran, yıllık enflasyon oranını yüzde 38.9 olarak açıklayan Merkez Bankası verileriyle yüksek enflasyon döneminden geçiyor. İran riyali ABD merkezli Morningstar verilerine göre, 1 dolar dokuz yüz doksan dört bin elli beş riyal seviyesinde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/iran-abd-yonetiminin-irana-karsi-izledigi-politika-siddet-ve-terorizmi-kiskirtmanin-birlesiminden-1102579344.html
abd
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, tahran, i̇ran merkez bankası, netblocks, donald trump
abd, i̇ran, tahran, i̇ran merkez bankası, netblocks, donald trump

İnternet ve telefon hatları kesildi: İran'da neler oluyor?

23:45 08.01.2026 (güncellendi: 23:53 08.01.2026)
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İran'da ekonomik sebeplerden dolayı başlayan protestolar sürerken ülke çapında internet ve telefon hattı kesintileri yaşanıyor.
İran'da kötüleşen ekonomik kriz nedeniyle tırmanan protestolar sürüyor. Ülke çapında internet kesintisi yaşanıyor. Aynı zamanda Associated Press'in bildirdiğine göre telefon hatları da kesildi.
NetBlocks, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, başkent Tahran ve ülkenin diğer bölgelerinde de 'dijital karartma' yaşandığını ifade etti.

İran'da neler oluyor?

İran'da protestolar, yerel para birimi İran Riyali'nin değer kaybına uğraması nedeniyle Aralık 2025'in sonlarında başladı. Protestocular, döviz kurundaki keskin dalgalanmalardan ve bunun toptan ve perakende fiyatlarına etkisinden şikayetçi. Tahran'daki esnaf, protesto amacıyla dükkanlarını kapattı.
Protestolar sürerken, İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin istifa etti ve yerine Abdulnasser Hemmati getirildi.
ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili yaptığı açıklamada, “Durumu yakından izliyoruz. Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, bence ABD’den çok sert bir darbe alacaklar” demişti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ise Trump'ın İran’a yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki olarak bir bildiri yayımlamış, "Anayasa’da açıkça belirtilen ilkeler doğrultusunda barışçıl protestoları tanımakta ve halkın meşru taleplerinin yasal çerçevede ele alınması için hiçbir çabadan kaçınmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca yapılan açıklamada ABD'nin İran'a yönelik 'düşmanca yaklaşımının' devamı olarak değerlendirdiğini belirtmişti.
İran, yıllık enflasyon oranını yüzde 38.9 olarak açıklayan Merkez Bankası verileriyle yüksek enflasyon döneminden geçiyor. İran riyali ABD merkezli Morningstar verilerine göre, 1 dolar dokuz yüz doksan dört bin elli beş riyal seviyesinde.
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
POLİTİKA
İran: ABD yönetiminin Tahran'a karşı izlediği politika şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşuyor
12:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала