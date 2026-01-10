https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/toksik-anne-grubu-krizi-hollywoodu-karistirdi-unlu-isimler-ve-esleri-birbirine-girdi-1102637448.html

‘Toksik anne grubu krizi' Hollywood’u karıştırdı: Ünlü isimler ve eşleri cephe aldı

‘Toksik anne grubu krizi' Hollywood’u karıştırdı: Ünlü isimler ve eşleri cephe aldı

Sputnik Türkiye

'High School Musical' filmleriyle tanınan eski Disney yıldızı Ashley Tisdale’ın 'toksik anne grubu' itirafı, Hollywood’da yeni bir polemiği beraberinde... 10.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-10T16:29+0300

2026-01-10T16:29+0300

2026-01-10T16:33+0300

yaşam

hollywood

high school musical

mandy moore

hilary duff

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102636967_0:79:2979:1755_1920x0_80_0_0_e816080fb677340f51d61ccb13520dc8.png

High School Musical serisiyle ün kazanan eski Disney yıldızı Ashley Tisdale’ın, anne olduktan sonra dahil olduğu ünlü arkadaş grubuyla yollarını ayırmasının ardından bir dergi için kaleme aldığı yazı Hollywood’da tartışma yarattı. 40 yaşındaki Tisdale, The Cut dergisi için yazdığı kişisel yazıda, bir dönem parçası olduğu “anne grubunun” zamanla dışlayıcı ve yıpratıcı bir hale geldiğini anlattı. 'Toksik Anne Grubundan Neden Ayrıldım?' başlığıyla yayımlanan yazıda ünlü oyuncu isim vermese de, sosyal medyada grubun içinde Lizzie McGuire dizisiyle tanınan Hilary Duff, This Is Us yıldızı Mandy Moore ve şarkıcı Meghan Trainor gibi isimlerin yer aldığı iddia edildi.Tisdale yazısında, grup içi mesajlaşmalardan ve buluşmalardan dışlandığını fark ettiğini, sosyal medyada paylaşılan davet fotoğraflarını gördükçe kendisini grubun parçası gibi hissetmediğini ifade etti. Oyuncu, bu durumun ardından gruptan ayrılma kararı aldığını belirtti.Eşler devreye girdiTartışmalar, Hilary Duff’ın müzisyen eşi Matthew Koma’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla daha da alevlendi. Koma, Tisdale’ın yazısını hedef alan alaycı bir gönderi paylaşarak, 'anne grubu' polemiğine dahil oldu. Müzisyen, Tisdale'in The Cut dergisi için verdiği poza benzer bir poz ile, "Dünyanın en kendine takıntılı ve empati yoksunu insanısındır ve diğer anneler ilgilerini yeni yeni yürümeye başlamış çocuklarına vermiştir: Bir babanın gözünden anne grubu itirafları" mesajını paylaştı.Bunun üzerine Tisdale'in kocası, sosyal medya üzerinden Kom'a ithafen, "Hayatta hafife alınan bir beceri: Bir şeye enerji harcamaya değip değmeyeceğine karar vermek" sözlerini paylaştı.Öte yandan, 'anne grubunda' olduğu iddia edilen şarkıcı Meghan Trainor'ın eşi oyuncu Daryl Sabara verdiği bir röportajda, "Yalnızca çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Ne oldu bilmiyorum ama umarım Tisdale iyidir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/uzay-istasyonunda-ilk-astronottaki-tibbi-sorun-nedeniyle-erken-tahliye-1102625161.html

hollywood

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollywood, high school musical, mandy moore, hilary duff