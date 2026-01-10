https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/suriye-ordusundan-sdgye-halepte-operasyon-son-mahalle-kontrol-altina-alindi-1102631506.html
Suriye ordusundan SDG'ye Halep'te operasyon: 'Son mahalle kontrol altına alındı'
Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye yönelik yürütülen operasyonun tamamlandığını ve kent genelinde kontrolün sağlandığını açıkladı. 10.01.2026, Sputnik Türkiye
Suriye ordusu, Halep kentinde bulunan son mahallenin de SDG varlığının kaldırıldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi’nde yürütülen operasyonların tamamlandığı ve kentte kontrolün tamamen sağlandığı belirtildi.Açıklamada, Halep’te son mahallede SDG varlığının kaldırılmasıyla birlikte askeri operasyonun sona erdiği ifade edilirken, bölgede güvenlik önlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Sivillere evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.Suriye ordusu, dün akşam saatlerinde Şeyh Maksud Mahallesi’ne yönelik operasyon başlatıldığını açıklamıştı. Açıklamada, SDG ile yürütülen anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından askeri harekat kararı alındığı belirtilmişti.
09:56 10.01.2026 (güncellendi: 10:04 10.01.2026)
Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye yönelik yürütülen operasyonun tamamlandığını ve kent genelinde kontrolün sağlandığını açıkladı.
Suriye ordusu, Halep kentinde bulunan son mahallenin de SDG varlığının kaldırıldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi’nde yürütülen operasyonların tamamlandığı ve kentte kontrolün tamamen sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Halep’te son mahallede SDG varlığının kaldırılmasıyla birlikte askeri operasyonun sona erdiği ifade edilirken, bölgede güvenlik önlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Sivillere evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.
Suriye ordusu, dün akşam saatlerinde Şeyh Maksud Mahallesi’ne yönelik operasyon başlatıldığını açıklamıştı. Açıklamada, SDG ile yürütülen anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından askeri harekat kararı alındığı belirtilmişti.