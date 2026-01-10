Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Ukrayna’ya askeri yardım yapmayacağız

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/slovakya-cumhurbaskani-pellegrini-ukraynaya-askeri-yardim-yapmayacagiz-1102642670.html
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna’ya yönelik askeri destek konusunda hükümetin tutumuna destek verdi. Pellegrini, Başbakan Robert Fico ve Meclis Başkanı Richard Rasi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın açıklamasında, Bratislava’nın Kiev’e askeri yardım sağlamayacağını vurguladı.
Başbakanın, Slovakya’nın hiçbir koşulda Ukrayna’ya asker göndermeyeceği ve askeri yardımda bulunmayacağı yönündeki açıklamasını tamamen destekliyor ve katılıyorum.
Pellegrini, olası bir ateşkes ya da güvenlik garantileri gündeme gelse dahi bu tutumun değişmeyeceğinin altını çizdi.
Pellegrini ayrıca, Slovakya’nın Ukrayna’ya verilecek Avrupa Birliği kredilerine garanti ülkesi olarak katılmasına da karşı olduğunu belirterek, bu konuda da hükümetin çizgisini desteklediğini ifade etti.
Başbakan Robert Fico, ocak ayı başında yaptığı açıklamada, hükümetin başında bulunduğu sürece tek bir Slovak askerinin dahi Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini söylemiş, Avrupa Birliği fonlarının Ukrayna’nın pozisyonunu güçlendirmekten çok çatışmayı uzattığını savunmuştu. Fico, Slovakya’nın Ukrayna’ya sadece insani yardım sağlayacağını ifade etmişti.