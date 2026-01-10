Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/slovakya-cumhurbaskani-pellegrini-ukraynaya-askeri-yardim-yapmayacagiz-1102642670.html
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Ukrayna'ya askeri yardım yapmayacağız
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Ukrayna’ya askeri yardım yapmayacağız
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Başbakan Robert Fico’nun çizgisini teyit ederek ülkesinin Ukrayna’ya yalnızca insani yardım sağlayacağını, asker... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084947817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e222934b28ec3e06b8f94d8ef66bfc0d.jpg
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna’ya yönelik askeri destek konusunda hükümetin tutumuna destek verdi. Pellegrini, Başbakan Robert Fico ve Meclis Başkanı Richard Rasi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın açıklamasında, Bratislava’nın Kiev’e askeri yardım sağlamayacağını vurguladı.Pellegrini, olası bir ateşkes ya da güvenlik garantileri gündeme gelse dahi bu tutumun değişmeyeceğinin altını çizdi.Pellegrini ayrıca, Slovakya’nın Ukrayna’ya verilecek Avrupa Birliği kredilerine garanti ülkesi olarak katılmasına da karşı olduğunu belirterek, bu konuda da hükümetin çizgisini desteklediğini ifade etti.Başbakan Robert Fico, ocak ayı başında yaptığı açıklamada, hükümetin başında bulunduğu sürece tek bir Slovak askerinin dahi Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini söylemiş, Avrupa Birliği fonlarının Ukrayna’nın pozisyonunu güçlendirmekten çok çatışmayı uzattığını savunmuştu. Fico, Slovakya’nın Ukrayna’ya sadece insani yardım sağlayacağını ifade etmişti.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084947817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9f55529901b04d98b9bb05e18eeca0d.jpg
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Başbakan Robert Fico’nun çizgisini teyit ederek ülkesinin Ukrayna’ya yalnızca insani yardım sağlayacağını, asker göndermeyeceğini ve askeri yardımda bulunmayacağını açıkladı.
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna’ya yönelik askeri destek konusunda hükümetin tutumuna destek verdi. Pellegrini, Başbakan Robert Fico ve Meclis Başkanı Richard Rasi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın açıklamasında, Bratislava’nın Kiev’e askeri yardım sağlamayacağını vurguladı.
Başbakanın, Slovakya’nın hiçbir koşulda Ukrayna’ya asker göndermeyeceği ve askeri yardımda bulunmayacağı yönündeki açıklamasını tamamen destekliyor ve katılıyorum.
Pellegrini, olası bir ateşkes ya da güvenlik garantileri gündeme gelse dahi bu tutumun değişmeyeceğinin altını çizdi.
Pellegrini ayrıca, Slovakya’nın Ukrayna’ya verilecek Avrupa Birliği kredilerine garanti ülkesi olarak katılmasına da karşı olduğunu belirterek, bu konuda da hükümetin çizgisini desteklediğini ifade etti.
Başbakan Robert Fico, ocak ayı başında yaptığı açıklamada, hükümetin başında bulunduğu sürece tek bir Slovak askerinin dahi Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini söylemiş, Avrupa Birliği fonlarının Ukrayna’nın pozisyonunu güçlendirmekten çok çatışmayı uzattığını savunmuştu. Fico, Slovakya’nın Ukrayna’ya sadece insani yardım sağlayacağını ifade etmişti.
