Polonya Başbakanı Tusk: Ukrayna barış planı parlamentoda onaylanmalı
Polonya Başbakanı Tusk: Ukrayna barış planı parlamentoda onaylanmalı
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna’ya ilişkin barış planı, yeniden inşa programı ve güvenlik garantileri gibi belgelerin Sejm’de (Polonya Parlamentosu)... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T19:27+0300
2026-01-09T19:27+0300
2026-01-09T19:27+0300
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ilişkin hazırlanacak barış planı ve diğer temel belgelerin Polonya parlamentosunda onaylanması gerektiğini söyledi.Tusk, “Barış planı, Ukrayna’nın yeniden inşası programı ve güvenlik garantileri gibi belgelerin olası imzalanmasının, yalnızca Polonya'da değil, birçok ülkede onaylanmayı gerektirecek. Bu kapsamda parlamentoda bir ratifikasyon prosedürü, tartışmalar, Sejm’de oylama ve ardından cumhurbaşkanının imzası söz konusu olacak. Bu adımın tüm sürecin önemli bir unsuru olacağı konusunda mutabık kaldık” dedi.ABD yönetimi daha önce Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirdiğini duyurmuş ancak çalışmaların devam etmesi nedeniyle ayrıntıları açıklamayacağını belirtmişti.Kremlin ise, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu ve daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde yürütülen temaslar zemininde diyaloga hazır olduklarını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.
