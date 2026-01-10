https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/sari-kodlu-uyari-sonrasi-istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1102632349.html

Sarı kodlu uyarı verildi: İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Şehir Hatları bazı hatlardaki seferleri iptal etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kenti sarı kod ile... 10.01.2026

İstanbul’da hava muhalefeti etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre kentte rüzgarın bugün güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu durum deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.Şehir Hatları iptal ve düzenlemeleri açıkladıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini ve bazı hatlarda geçici güzergâh değişikliğine gidildiğini bildirdi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

