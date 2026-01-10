https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/rubio-abd-bedelini-amerikalilarin-odedigi-cok-taraflilik-modelini-reddediyor-1102639809.html

Rubio: ABD, bedelini ‘Amerikalıların ödediği’ çok taraflılık modelini reddediyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un onlarca uluslararası kuruluştan çekilme kararının “dünyaya sırt dönmek” anlamına gelmediğini belirterek... 10.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin aralarında BM sistemine bağlı kuruluşların da bulunduğu çok sayıda uluslararası örgütten ayrılma kararını değerlendirdi. Rubio, Substack platformunda yayınladığı açıklamada, bu adımın ABD'nin küresel iş birliğinden vazgeçtiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.ABD’nin uluslararası yapılarla ilişkisini gözden geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Rubio, ancak hangi kurumların sırada olduğuna dair ayrıntı vermedi. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un 31’i Birleşmiş Milletler sistemi içinde yer alan 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir kararname imzalamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin kararından dolayı üzüntü duyduğunu açıklamıştı.

