Rubio: ABD, bedelini ‘Amerikalıların ödediği’ çok taraflılık modelini reddediyor
Rubio: ABD, bedelini ‘Amerikalıların ödediği’ çok taraflılık modelini reddediyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un onlarca uluslararası kuruluştan çekilme kararının “dünyaya sırt dönmek” anlamına gelmediğini belirterek... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin aralarında BM sistemine bağlı kuruluşların da bulunduğu çok sayıda uluslararası örgütten ayrılma kararını değerlendirdi. Rubio, Substack platformunda yayınladığı açıklamada, bu adımın ABD'nin küresel iş birliğinden vazgeçtiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.ABD'nin uluslararası yapılarla ilişkisini gözden geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Rubio, ancak hangi kurumların sırada olduğuna dair ayrıntı vermedi. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 31'i Birleşmiş Milletler sistemi içinde yer alan 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir kararname imzalamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin kararından dolayı üzüntü duyduğunu açıklamıştı.
washington
19:36 10.01.2026
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un onlarca uluslararası kuruluştan çekilme kararının “dünyaya sırt dönmek” anlamına gelmediğini belirterek, Amerikan vergi mükelleflerini küresel yönetişimin ana finansörü haline getiren eski çok taraflılık anlayışını reddettiklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin aralarında BM sistemine bağlı kuruluşların da bulunduğu çok sayıda uluslararası örgütten ayrılma kararını değerlendirdi. Rubio, Substack platformunda yayınladığı açıklamada, bu adımın ABD'nin küresel iş birliğinden vazgeçtiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

Bu, ABD'nin dünyaya sırtını döndüğü anlamına gelmiyor. Biz sadece Amerikan vergi mükelleflerini, giderek büyüyen küresel yönetişim mimarisinin garantörü olarak gören, modası geçmiş çok taraflılık modelini reddediyoruz.

ABD’nin uluslararası yapılarla ilişkisini gözden geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Rubio, ancak hangi kurumların sırada olduğuna dair ayrıntı vermedi.
Artık, sonuç üretemeyen, hesap verebilirlik göstermeyen veya ulusal çıkarlarımıza saygı duymayan kurumlara, Amerikalıların büyük emekle kazandığı vergileri aktarmamız kabul edilemez.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un 31’i Birleşmiş Milletler sistemi içinde yer alan 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören bir kararname imzalamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin kararından dolayı üzüntü duyduğunu açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
DÜNYA
Beyaz Saray: Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilmesini öngören muhtırayı imzaladı
8 Ocak, 01:51
