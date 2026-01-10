Türkiye
Piyasaya süreceklerdi: Kamyonet kasasında 500 kilo bozuk et yakalandı
Piyasaya süreceklerdi: Kamyonet kasasında 500 kilo bozuk et yakalandı
Mersin'de polisin durdurduğu kamyonette 500 kilo bozuk et ele geçirildi. Tüketime uygun olmayan ürünler imha edildi.
Mersin'de yol denetimi yapan polislerin durdurduğu kamyonette, 500 kilo bozuk et yakalandı.Bozuk etler kamyon kasasından çıktıMersin'de emniyet kontrol noktasında polis ekipleri kamyoneti durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada kasadaki etlerin sağlıksız koşullarda taşındığını ortaya çıktı. Durumun Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Akdeniz Tarım ve Orman Müdürlüğü bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, 500 kilogramlık etin bozulduğunu ve tüketime uygun olmadığını belirledi. El konulan etler, mevzuata uygun şekilde imha edildi.
12:01 10.01.2026
Bozuk etler kamyon kasasından çıktı

Mersin'de emniyet kontrol noktasında polis ekipleri kamyoneti durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada kasadaki etlerin sağlıksız koşullarda taşındığını ortaya çıktı.
Durumun Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Akdeniz Tarım ve Orman Müdürlüğü bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, 500 kilogramlık etin bozulduğunu ve tüketime uygun olmadığını belirledi. El konulan etler, mevzuata uygun şekilde imha edildi.
