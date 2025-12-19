https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/bakanlik-duyurdu-4-milyon-lira-degerinde-bozuk-kokorece-el-konuldu-1101999973.html
Bakanlık duyurdu: 4 milyon lira değerinde bozuk kokorece el konuldu
Bakanlık duyurdu: 4 milyon lira değerinde bozuk kokorece el konuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin Manisa'da yaptığı gıda denetimlerinde, izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmede bozulmuş kokoreç ele... 19.12.2025
Manisa'da bir işletmede yapılan denetimde 4 milyon lira değerinde bozuk kokoreç ele geçirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve idari yaptırımların uygulandığı bildirildi. Kokoreçlerin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin Manisa’da yaptığı gıda denetimlerinde, izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmede bozulmuş kokoreç ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtilen ürünler, sağlık riski oluşturduğu gerekçesiyle imha edildi.
Manisa'da bir işletmede yapılan denetimde 4 milyon lira değerinde bozuk kokoreç ele geçirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve idari yaptırımların uygulandığı bildirildi. Kokoreçlerin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.