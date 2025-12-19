Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/bakanlik-duyurdu-4-milyon-lira-degerinde-bozuk-kokorece-el-konuldu-1101999973.html
Bakanlık duyurdu: 4 milyon lira değerinde bozuk kokorece el konuldu
Bakanlık duyurdu: 4 milyon lira değerinde bozuk kokorece el konuldu
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin Manisa’da yaptığı gıda denetimlerinde, izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmede bozulmuş kokoreç ele... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T21:25+0300
2025-12-19T21:25+0300
türki̇ye
manisa
kokoreç
bozuk gıda
bozuk et
bozuk yemek
tarım ve orman bakanlığı
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101999801_2:0:669:375_1920x0_80_0_0_c458566914beba887c3478c1c7275fee.jpg
Manisa'da bir işletmede yapılan denetimde 4 milyon lira değerinde bozuk kokoreç ele geçirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve idari yaptırımların uygulandığı bildirildi. Kokoreçlerin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/disaridan-yemek-siparisleri-zehirlenme-korkusuyla-bicak-gibi-kesildi-esnaf-ve-kuryeler-isyan-etti-1101301557.html
türki̇ye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101999801_86:0:586:375_1920x0_80_0_0_1ca87f590cb05ee082775cae1f48ea78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
manisa, kokoreç, bozuk gıda, bozuk et, bozuk yemek, tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
manisa, kokoreç, bozuk gıda, bozuk et, bozuk yemek, tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

Bakanlık duyurdu: 4 milyon lira değerinde bozuk kokorece el konuldu

21:25 19.12.2025
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı XBozuk kokoreç
Bozuk kokoreç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı X
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin Manisa’da yaptığı gıda denetimlerinde, izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmede bozulmuş kokoreç ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtilen ürünler, sağlık riski oluşturduğu gerekçesiyle imha edildi.
Manisa'da bir işletmede yapılan denetimde 4 milyon lira değerinde bozuk kokoreç ele geçirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve idari yaptırımların uygulandığı bildirildi. Kokoreçlerin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
yemek siparişi götüren kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
YAŞAM
Dışarıdan yemek siparişleri zehirlenme korkusuyla bıçak gibi kesildi: Esnaf ve kuryeler isyan etti
26 Kasım, 11:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала