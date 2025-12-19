https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/bakanlik-duyurdu-4-milyon-lira-degerinde-bozuk-kokorece-el-konuldu-1101999973.html

Bakanlık duyurdu: 4 milyon lira değerinde bozuk kokorece el konuldu

Bakanlık duyurdu: 4 milyon lira değerinde bozuk kokorece el konuldu

Manisa'da bir işletmede yapılan denetimde 4 milyon lira değerinde bozuk kokoreç ele geçirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve idari yaptırımların uygulandığı bildirildi. Kokoreçlerin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

