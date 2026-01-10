https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/piyasa-uzmani-islam-memisten-uyari-gram-altin-bin-lira-dusebilir-1102632904.html

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten uyarı: Gram altın bin lira düşebilir

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten uyarı: Gram altın bin lira düşebilir

Sputnik Türkiye

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altında kota yasağının bu yıl kalkacağını ve bunun gram altın fiyatlarında en az bin lira düşüşe neden olabileceğini söyledi. 10.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-10T11:44+0300

2026-01-10T11:44+0300

2026-01-10T11:44+0300

ekonomi̇

i̇slam memiş

altın

gram altın

altın fiyatları

çeyrek altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958273_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7de461f575096ab16e206a2af704b59d.jpg

Güvenli liman altında yükseliş sürerken piyasa ve altın uzmanı İslam Memiş, kota yasağının 2026 yılında kalkacağını ve bunun da altın fiyatlarında düşüşe neden olacağınız söyledi. Memiş, "Kota kalkarsa altın fiyatları en az 100 lira geriler" derken bu gerilemenin kademeli olarak bin lirayı bulacağını dile getirdi. Memiş, altındaki işçiliğin de fiyatı yükselttiğine dikkat çekti. 2026'ın ikinci yarısına işaret ettiTGRT Haber'e konuşan Memiş, 2026'nın ikinci yarısı için farklı bir durumun oluşacağına işaret eden Memiş, şu ifadeleri kullandı:"Yılın ikinci yarısında bakın farklı bir senaryo görebilirsiniz. Ben kotanın kalkmasını bekliyorum. Kota kalkması demek gram altın TL fiyatı mesela şu an itibariyle 6 bin 374 lira en az 100 lira geriler. Şimdi uluslararası piyasalarda bu ons altının gerilemesi ile birlikte haliyle gram altın tarafı ons altın ne kadar çekilirse gram altın da o kadar çekilir. Kasım ayında vatandaşlara dedim ki işte 2026 yılı için hazırlığınızı böyle yapın. Ve uyarılarımın bir tanesi de kota kalkabilir. Yani sektör temsilcileri bu mesajı verdi. Kota kalktığı zaman da haliyle o köpük işçilik köpüğü alındıktan sonra bu haber akışı ile birlikte 100 lira, 100 lira, 100 lira... Hemen bir anda 12 bin 500 dolar işçilik olmuyor. 3 bin dolar yapıyorlar, 5 bin dolar yapıyorlar, 8 bin dolar yapıyorlar. Bu sefer işçilikler kapandığı zaman da 100 lira düşer, 200 lira düşer, 300 lira düşer. Böyle kademe kademe düşüşler devam eder."Ons altın yükselirken gram altın neden yükselmiyor?Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının yüzde 1 yükselmesine rağmen gram altının neden yükselmediği sorusunu da, "Çünkü ons altındaki 9 bin dolar işçilik 5 bin dolara geriledi. İşçilik 3 bin dolara geriliyor. Bu işçilik geriledikçe ons altın yükselse de gram altın yükselmiyor. Zaten gram altının üzerinde bir işçilik var." diyerek yanıtladı. En az bin lira düşüş olurMemiş, "Hazine Maliye Bakanlığı resmi olarak böyle bir haber yayınladığı zaman sadece işçilikten dolayı gram altın tarafında en az bin liralık bir gerileme olabilir." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/istanbullulara-super-kupa-uyarisi-marmaray-ve-metroda-gecici-kapanmalar-1102630620.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇slam memiş, altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın