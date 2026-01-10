Petro'dan bölge ülkelerine 'ordu kurma' teklifi: 'Latin Amerika orduları olarak bir araya gelmemiz gerekiyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/petrodan-bolge-ulkelerine-ordu-kurma-teklifi-latin-amerika-ordulari-olarak-bir-araya-gelmemiz-1102630864.html
10.01.2026
dünya
abd
venezuela
kolombiya
kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)
eln
gustavo petro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088996255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f32e0658c648382dfc3c05450fff7570.jpg
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin bölgeyi işgal etmek için uyuşturucu örgütlerini bahane olarak kullandığını belirterek, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelenin güçlendirilmesi için Latin Amerika ülkelerine 'ortak ordu kurulması' çağrısında bulundu.Uyuşturucu kaçakçılarının neden olduğu zarara dikkati çeken Petro, şu ifadeleri kullandı: Bu arada Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) elebaşısı Ivan Mordisco'nun, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) yaptığı ittifak teklifine de tepki gösterdi:ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine tepki gösterenı Mordisco, ELN'ye ittifak teklifinde bulunmuştu.
venezuela
kolombiya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088996255_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_8e68f8dd7ae78defeca5897590670a2f.jpg
