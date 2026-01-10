Türkiye
Petro'dan bölge ülkelerine 'ordu kurma' teklifi: 'Latin Amerika orduları olarak bir araya gelmemiz gerekiyor'
Petro'dan bölge ülkelerine 'ordu kurma' teklifi: 'Latin Amerika orduları olarak bir araya gelmemiz gerekiyor'
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele için Latin Amerika Ülkelerine ortak ordu kurmayı teklif ederek, ABD'nin işgal... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin bölgeyi işgal etmek için uyuşturucu örgütlerini bahane olarak kullandığını belirterek, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelenin güçlendirilmesi için Latin Amerika ülkelerine 'ortak ordu kurulması' çağrısında bulundu.Uyuşturucu kaçakçılarının neden olduğu zarara dikkati çeken Petro, şu ifadeleri kullandı: Bu arada Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) elebaşısı Ivan Mordisco'nun, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) yaptığı ittifak teklifine de tepki gösterdi:ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine tepki gösterenı Mordisco, ELN'ye ittifak teklifinde bulunmuştu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele için Latin Amerika Ülkelerine ortak ordu kurmayı teklif ederek, ABD'nin işgal bahanesini yok etme çağırısında bulundu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin bölgeyi işgal etmek için uyuşturucu örgütlerini bahane olarak kullandığını belirterek, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelenin güçlendirilmesi için Latin Amerika ülkelerine 'ortak ordu kurulması' çağrısında bulundu.
Uyuşturucu kaçakçılarının neden olduğu zarara dikkati çeken Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Narkotik ticaretine adanmış olanlar, saldırı için mükemmel bahane haline geldiler. Bir anda ve işgalin yarattığı tüm türbülansa rağmen, Latin Amerika orduları olarak, kimseye faydası olmayan bu bahaneyi ülkelerimizden çıkarmak için bir araya gelmemiz gerekiyor. Latin Amerika, onu istikrarsızlaştıran bir aktöre karşı kendini savunmalıdır ve bu, halklarının, silahlı kuvvetlerinin ve devletlerinin birliğini gerektirir.

Bu arada Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) elebaşısı Ivan Mordisco'nun, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) yaptığı ittifak teklifine de tepki gösterdi:
Bay Ivan Mordisco'nun önerdiği ittifak ne Venezuela'yı, ne Kolombiya'yı ne de Latin Amerika'yı savunuyor, tam tersine işgal için bir bahane oluyor ve hatta seçimleri sabote etmek ve seçim özgürlüğünü engellemek için kara paralar bile dolaşıyor
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine tepki gösterenı Mordisco, ELN'ye ittifak teklifinde bulunmuştu.
