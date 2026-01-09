https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-petro-ile-gorusmeyi-dort-gozle-bekliyorum-1102628805.html

Trump: Petro ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum

Trump: Petro ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketleriyle yapılacak görüşmenin odağında Venezuela petrolü, Caracas ile uzun vadeli ilişkiler yer alacağını belirtirken... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T22:52+0300

2026-01-09T22:52+0300

2026-01-09T22:52+0300

dünya

donald trump

abd

venezuela

caracas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102079760_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fcf7e76f661edf92096d6443265d0841.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, büyük petrol şirketleriyle yapacağı görüşmenin neredeyse tamamen Venezuela petrolü ve Caracas ile uzun vadeli bir ilişkiye odaklanacağını söyledi.Trump, Truth Social'da yazdığı mesajda, şunları yazdı:Trump, ABD'nin bu sürece dahil olmasında önemli bir faktörün Amerikalılar için petrol fiyatlarının düşmesi olacağını da sözlerine ekledi.'Petro ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum'Aynı zamanda sosyal medya üzerinden yaptığı başka bir açıklamada Trump, ABD'ye uyuşturucu akışını kesme ihtiyacını görüşmek üzere Şubat ayı başlarında Beyaz Saray'da Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile bir araya gelmeyi dört gözle beklediğini söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/son-dakika-trumpin-saldiri-tehdidinin-ardindan-meksikadan-aciklama-rubio-ve-gerekirse-trump-ile-gorusecegiz-1102624311.html

abd

venezuela

caracas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, venezuela, caracas