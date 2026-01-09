https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-petro-ile-gorusmeyi-dort-gozle-bekliyorum-1102628805.html
Trump: Petro ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketleriyle yapılacak görüşmenin odağında Venezuela petrolü, Caracas ile uzun vadeli ilişkiler yer alacağını belirtirken... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, büyük petrol şirketleriyle yapacağı görüşmenin neredeyse tamamen Venezuela petrolü ve Caracas ile uzun vadeli bir ilişkiye odaklanacağını söyledi.Trump, Truth Social'da yazdığı mesajda, şunları yazdı:Trump, ABD'nin bu sürece dahil olmasında önemli bir faktörün Amerikalılar için petrol fiyatlarının düşmesi olacağını da sözlerine ekledi.'Petro ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum'Aynı zamanda sosyal medya üzerinden yaptığı başka bir açıklamada Trump, ABD'ye uyuşturucu akışını kesme ihtiyacını görüşmek üzere Şubat ayı başlarında Beyaz Saray'da Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile bir araya gelmeyi dört gözle beklediğini söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
2026
ABD Başkanı Donald Trump, büyük petrol şirketleriyle yapacağı görüşmenin neredeyse tamamen Venezuela petrolü ve Caracas ile uzun vadeli bir ilişkiye odaklanacağını söyledi.
Trump, Truth Social'da yazdığı mesajda, şunları yazdı:
"Bugünkü toplantı neredeyse tamamen Venezuela petrolü, Venezuela ile uzun vadeli ilişkimiz, güvenliği ve halkı üzerine bir tartışma olacak. Buna ek olarak ve belki de hepsinden önemlisi, uyuşturucu ve suçluların ABD'ye girişinin durdurulması olacaktır"
Trump, ABD'nin bu sürece dahil olmasında önemli bir faktörün Amerikalılar için petrol fiyatlarının düşmesi olacağını da sözlerine ekledi.
'Petro ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum'
Aynı zamanda sosyal medya üzerinden yaptığı başka bir açıklamada Trump, ABD'ye uyuşturucu akışını kesme ihtiyacını görüşmek üzere Şubat ayı başlarında Beyaz Saray'da Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile bir araya gelmeyi dört gözle beklediğini söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Bunun Kolombiya ve ABD için çok iyi sonuçlanacağından eminim, ancak kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girmesi durdurulmalıdır