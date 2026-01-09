https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/izmirde-ogrencilere-ev-temizlettigi-one-surulen-ogretmen-gorevden-uzaklastirildi-1102607424.html
İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T10:21+0300
2026-01-09T10:21+0300
2026-01-09T10:21+0300
türki̇ye
türkiye
bornova
i̇zmir valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096084319_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_7eec173cdec27a9ccd0cc54ae6ac09fd.png
İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldıValilikten yapılan açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.Söz konusu kişinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklamaİzmir Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin "insan ticareti" suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/izmirde-ogrencilerine-evinde-temizlik-yaptirdigi-ortaya-cikan-ogretmen-gozaltina-alindi-1102601685.html
türki̇ye
bornova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096084319_0:23:2001:1523_1920x0_80_0_0_f3cc9d090c45481101c1de59b2f1b8a8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, bornova, i̇zmir valiliği
türkiye, bornova, i̇zmir valiliği
İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Valilikten yapılan açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.
Söz konusu kişinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin "insan ticareti" suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır."