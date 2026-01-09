https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/motorine-indirim-geliyor-akaryakitta-fiyat-gece-yarisi-degisecek-1102617502.html
Motorine indirim geliyor: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişecek
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında indirim netleşti. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapıldı... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
Akaryakıt piyasasında beklenen indirim gerçekleşti. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, arz artışı beklentileri ve talepte zayıflama sinyalleri, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Akaryakıt piyasasında beklenen indirim gerçekleşti. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, arz artışı beklentileri ve talepte zayıflama sinyalleri, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
93 kuruşluk indirim yarından itibaren geçerli
Yapılan düzenlemeye göre motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim uygulanacak. İndirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
İndirim sonrası motorin litre fiyatlarının;
İzmir’de
ise 53,40 TL’ye gerilemesi bekleniyor.
İstanbul akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)
Benzin: Avrupa Yakası 53,17 TL, Anadolu Yakası 52,97 TL
Motorin
: Avrupa Yakası 54,58 TL, Anadolu Yakası 54,38 TL
LPG: Avrupa Yakası 29,03 TL, Anadolu Yakası 28,40 TL
Ankara akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)
İzmir akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)