Motorine indirim geliyor: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişecek
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında indirim netleşti. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapıldı.
Akaryakıt piyasasında beklenen indirim gerçekleşti. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, arz artışı beklentileri ve talepte zayıflama sinyalleri, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.93 kuruşluk indirim yarından itibaren geçerliYapılan düzenlemeye göre motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim uygulanacak. İndirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.İndirim sonrası motorin litre fiyatlarının;İstanbul akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)Ankara akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)İzmir akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)
Motorine indirim geliyor: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişecek

13:53 09.01.2026
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında indirim netleşti. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapıldı. İndirim yarından itibaren geçerli olacak.
Akaryakıt piyasasında beklenen indirim gerçekleşti. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, arz artışı beklentileri ve talepte zayıflama sinyalleri, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

93 kuruşluk indirim yarından itibaren geçerli

Yapılan düzenlemeye göre motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim uygulanacak. İndirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
İndirim sonrası motorin litre fiyatlarının;
İstanbul’da 53,45 TL’ye,
Ankara’da 54,65 TL’ye,
İzmir’de ise 53,40 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)

Benzin: Avrupa Yakası 53,17 TL, Anadolu Yakası 52,97 TL
Motorin: Avrupa Yakası 54,58 TL, Anadolu Yakası 54,38 TL
LPG: Avrupa Yakası 29,03 TL, Anadolu Yakası 28,40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)

Benzin: 54,00 TL
Motorin: 55,58 TL
LPG: 28,92 TL

İzmir akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)

Benzin: 54,33 TL
Motorin: 55,91 TL
LPG: 28,85 TL
