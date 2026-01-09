https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/motorine-indirim-geliyor-akaryakitta-fiyat-gece-yarisi-degisecek-1102617502.html

Motorine indirim geliyor: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişecek

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında indirim netleşti. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapıldı... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Akaryakıt piyasasında beklenen indirim gerçekleşti. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, arz artışı beklentileri ve talepte zayıflama sinyalleri, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.93 kuruşluk indirim yarından itibaren geçerliYapılan düzenlemeye göre motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim uygulanacak. İndirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.İndirim sonrası motorin litre fiyatlarının;İstanbul akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)Ankara akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)İzmir akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)

