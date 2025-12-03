https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/guney-kore-lideri-leeden-yoon-doneminde-tirmanan-gerilim-icin-kuzey-koreye-ozur-dileme-sinyali-1101516759.html

Güney Kore lideri Lee’den, Yoon döneminde 'tırmanan gerilim' için Kuzey Kore’ye özür dileme sinyali

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, selefi 'Yoon Suk Yeol döneminde Kuzey Kore’ye yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen İHA uçuşları nedeniyle... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, görevden alınan önceki Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde sıkıyönetim ilanı öncesinde Kuzey Kore ile tırmanan askeri gerilimlere ilişkin açıklamada bulundu. Lee, Yoon’un, Pyongyang üzerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarının (İHA) uçurulmasına talimat verdiği iddialarının ardından, Kuzey Kore’ye yönelik bir özrün “doğru bir adım olabileceğini” söyledi.Seul’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Lee, "Özür dilememiz gerektiğini düşünüyorum fakat bunun beni 'Kuzey Kore yanlısı' göstermek için kullanılmasından ya da siyasi kutuplaşmayı tırmandırmasından endişe ediyorum" dedi. Lee’nin bu açıklaması, Yoon’un tam da benzer gerekçelerle aldığı ve ülkeyi krize sürükleyen sıkıyönetim ilanının yıl dönümünde geldi.Ne olmuştu?Savcılar, Yoon’un, siyasi desteğini artırmak ve Kuzey Kore ile gerilimi bilinçli biçimde yükseltmek amacıyla, 2024 ekim ayında Pyongyang üzerine en az üç kez propaganda broşürü taşıyan İHA’ların gönderilmesini emrettiğini öne sürüyor. Bu iddialar nedeniyle Yoon ve ve iki üst düzey savunma yetkilisi hakkında geçtiğimiz ay iddianame hazırlandı. Güney Kore medyasında çıkan haberlere göre, Yoon döneminde ayrıca sınır hattı boyunca propaganda içeren balonların da Kuzey Kore yönüne bırakıldığı iddia edildi.Yoon’un sıkıyönetim hamlesi, Güney Kore’yi bir siyasi kaosa sürüklemiş, binlerce gösterici ve milletvekili parlamentoya akın ederek kararı engellemişti. Güney Kore'de Yüksek Mahkeme kararı anayasaya aykırı bulmuş, Yoon ise görevden alınarak tutuklanmıştı. Eski devlet başkanı şu anda isyan ve anayasal düzeni bozmaya teşebbüs gibi suçlamalarla yargılanmayı bekliyor.Nisan ayında yapılan erken seçimin ardından göreve gelen Lee Jae Myung, haziran ayından bu yana sınır hattındaki propaganda hoparlörlerinin kaldırılması gibi adımlar atmış, son olarak Kuzey’e broşür taşıyan balonların gönderilmesini yasaklayan yeni bir yasayı da yürürlüğe koymuştu.

