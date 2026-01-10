https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/kuba-disislerinden-trumpin-sozlerine-tepki-kuba-satilik-degil-1102632541.html

Küba Dışişleri'nden Trump'ın sözlerine tepki: 'Küba satılık değil'

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından ülkesini de hedef alan açıklamalara tepki göstererek, “Küba... 10.01.2026, Sputnik Türkiye

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Küba’yı da hedef alan açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rodriguez, Küba’nın “satılık olmadığını” vurgulayarak ülkesinin egemenliğini savunmaya devam edeceğini söyledi.Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Küba’ya yönelik olası askeri müdahalesine tepki gösterdi. Küba topraklarının satılık olmadığını belirten Rodriguez, “Biz Kübalılar, ülkeyi satmaya, tehdit ve şantaj karşısında geri adım atmaya ya da kendi kaderimizi dünyayla barış içinde inşa etme yönündeki devredilemez hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz” ifadelerini kullandı.ABD’nin Küba’ya yönelik tehditlerine değinen Rodriguez, şu açıklamaları yaptı:Rodriguez, ABD’nin 67 yıldır Küba’ya karşı güç ve saldırı politikası izlediğini savunarak, “Birlikte savaşacağız ve kazanacağız. Bolivarcı ve Chavista devrim ile Küba devrimi, halklarımızın özgürlüğü için ortak bir örnek olacaktır” değerlendirmesini yaptı.Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Caracas’ta, ABD’nin ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden askerler için düzenlenen anma törenine de katılmıştı. Törende, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’yı da olası hedefler arasında gösteren açıklamaları hatırlatılmıştı.Trump 'Küba'yı yerle bir etmekten' bahsetmiştiABD Başkanı Donald Trump, son açıklamalarında Küba’ya “azami baskı” uygulandığını belirterek, ülkeye yönelik daha sert adımların gündemde olduğunu söylemişti. ABD Başkanı dünkü açıklamasında, "Açıkçası, oraya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum. Onların tüm hayatı Venezuela'ydı. Petrollerini, paralarını Venezuela'dan aldılar" ifadelerine yer verdi.Trump, bir röportajında kendisini durdurabilecek tek şeyin uluslararası hukuk değil, “kendi ahlakı” olduğunu ifade etmişti.Küba hükümeti ise, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi sırasında 32 asker ve polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

