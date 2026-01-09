https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-kubaya-girip-yerle-bir-etmekten-baska-bir-baski-yontemi-olamaz-diye-dusunuyorum-1102601392.html

Trump: Küba'ya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum

Trump: Küba'ya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'yı 'yerle bir etmekten' başka baskı yöntemi bilmediğini söylerken, kendisini durdurabilecek tek şeyin uluslararası hukuk değil... 09.01.2026

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela saldırılarının ardından bölgede bulunan ülkelere yönelik tehditlerini sürdürüyor. Taptığı açıklamada Trump, ABD'nin Küba'ya azami baskı uyguladığını ve 'orayı yerle bir etmekten' başka bir şey kalmadığını söyledi.Küba hükümetinin 'ipliğe bağlı' bırakıldığı yönündeki inancını vurguladı.'Beni durdurabilecek tek şey kendi ahlakım, uluslararası hukuka ihtiyacım yok'Trump New York Times'a verdiği bir röportajda ise, dünya sahnesinde güç gösterme yetkisinin uluslararası hukukla değil, yalnızca 'kendi ahlakıyla' sınırlı olduğunu söyledi.Trump'a yönetiminin uluslararası hukuka uyması gerekip gerekmediği sorulduğunda, olumlu yanıt verdi ancak 'uluslararası hukukun tanımının ne olduğuna bağlı' diyerek hakemin kendisi olacağını da ekledi.

