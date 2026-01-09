https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-kubaya-girip-yerle-bir-etmekten-baska-bir-baski-yontemi-olamaz-diye-dusunuyorum-1102601392.html
Trump: Küba'ya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum
Trump: Küba'ya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum
09.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela saldırılarının ardından bölgede bulunan ülkelere yönelik tehditlerini sürdürüyor. Taptığı açıklamada Trump, ABD'nin Küba'ya azami baskı uyguladığını ve 'orayı yerle bir etmekten' başka bir şey kalmadığını söyledi.Küba hükümetinin 'ipliğe bağlı' bırakıldığı yönündeki inancını vurguladı.'Beni durdurabilecek tek şey kendi ahlakım, uluslararası hukuka ihtiyacım yok'Trump New York Times'a verdiği bir röportajda ise, dünya sahnesinde güç gösterme yetkisinin uluslararası hukukla değil, yalnızca 'kendi ahlakıyla' sınırlı olduğunu söyledi.Trump'a yönetiminin uluslararası hukuka uyması gerekip gerekmediği sorulduğunda, olumlu yanıt verdi ancak 'uluslararası hukukun tanımının ne olduğuna bağlı' diyerek hakemin kendisi olacağını da ekledi.
Açıkçası, oraya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum. Onların tüm hayatı Venezuela'ydı. Petrollerini, paralarını Venezuela'dan aldılar
Küba hükümetinin 'ipliğe bağlı' bırakıldığı yönündeki inancını vurguladı.
'Beni durdurabilecek tek şey kendi ahlakım, uluslararası hukuka ihtiyacım yok'
Trump New York Times'a verdiği bir röportajda ise, dünya sahnesinde güç gösterme yetkisinin uluslararası hukukla değil, yalnızca 'kendi ahlakıyla' sınırlı olduğunu söyledi.
"Evet, tek bir şey var. Kendi ahlakım. Kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok."
Trump'a yönetiminin uluslararası hukuka uyması gerekip gerekmediği sorulduğunda, olumlu yanıt verdi ancak 'uluslararası hukukun tanımının ne olduğuna bağlı' diyerek hakemin kendisi olacağını da ekledi.