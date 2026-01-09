Türkiye
Trump: Küba'ya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum
Trump: Küba'ya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum
09.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela saldırılarının ardından bölgede bulunan ülkelere yönelik tehditlerini sürdürüyor. Taptığı açıklamada Trump, ABD'nin Küba'ya azami baskı uyguladığını ve 'orayı yerle bir etmekten' başka bir şey kalmadığını söyledi.Küba hükümetinin 'ipliğe bağlı' bırakıldığı yönündeki inancını vurguladı.'Beni durdurabilecek tek şey kendi ahlakım, uluslararası hukuka ihtiyacım yok'Trump New York Times'a verdiği bir röportajda ise, dünya sahnesinde güç gösterme yetkisinin uluslararası hukukla değil, yalnızca 'kendi ahlakıyla' sınırlı olduğunu söyledi.Trump'a yönetiminin uluslararası hukuka uyması gerekip gerekmediği sorulduğunda, olumlu yanıt verdi ancak 'uluslararası hukukun tanımının ne olduğuna bağlı' diyerek hakemin kendisi olacağını da ekledi.
Trump: Küba'ya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum

01:14 09.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'yı 'yerle bir etmekten' başka baskı yöntemi bilmediğini söylerken, kendisini durdurabilecek tek şeyin uluslararası hukuk değil 'kendi ahlakı' olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela saldırılarının ardından bölgede bulunan ülkelere yönelik tehditlerini sürdürüyor. Taptığı açıklamada Trump, ABD'nin Küba'ya azami baskı uyguladığını ve 'orayı yerle bir etmekten' başka bir şey kalmadığını söyledi.
Açıkçası, oraya girip yerle bir etmekten başka bir baskı yöntemi olamaz diye düşünüyorum. Onların tüm hayatı Venezuela'ydı. Petrollerini, paralarını Venezuela'dan aldılar
Küba hükümetinin 'ipliğe bağlı' bırakıldığı yönündeki inancını vurguladı.

'Beni durdurabilecek tek şey kendi ahlakım, uluslararası hukuka ihtiyacım yok'

Trump New York Times'a verdiği bir röportajda ise, dünya sahnesinde güç gösterme yetkisinin uluslararası hukukla değil, yalnızca 'kendi ahlakıyla' sınırlı olduğunu söyledi.
"Evet, tek bir şey var. Kendi ahlakım. Kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok."
Trump'a yönetiminin uluslararası hukuka uyması gerekip gerekmediği sorulduğunda, olumlu yanıt verdi ancak 'uluslararası hukukun tanımının ne olduğuna bağlı' diyerek hakemin kendisi olacağını da ekledi.
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
DÜNYA
Trump: Venezuela'ya askeri müdahaleyi engellemeye çalışan Cumhuriyetçi senatörler asla yeniden seçilmemeli
Dün, 22:11
