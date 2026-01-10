https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/komite-nobel-baris-odulunun-abd-baskani-trumpa-devredilmesi-iddialarina-yanit-verdi-paylasilamaz-ve-1102642515.html

Komite, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Trump'a devredilmesi iddialarına yanıt verdi: 'Paylaşılamaz ve devredilemez'

Komite, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Trump'a devredilmesi iddialarına yanıt verdi: 'Paylaşılamaz ve devredilemez'

Norveç Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü’nün ABD Başkanı Trump’a devredilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. 10.01.2026, Sputnik Türkiye

Norveç Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü’nün ABD Başkanı Donald Trump’a devredilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.Komite tarafından yapılan açıklamada, "Nobel Ödülü geri alınamaz, paylaşılamaz veya başka bir kişiye devredilemez. İlanından sonra karar sonsuza dek geçerli kalır" denildi.Daha önce 2025 yılı Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado na yaptığı açıklamada, karşı çıktığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun iktidardan uzaklaştırılması nedeniyle ödülünü Trump’a vermeye hazır olduğunu söylemişti.ABD Başkanı Trump siyasetçiyle gelecek hafta Washington’da bir görüşme yapacağını duyurmuş ve ödülü kabul etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Trump, daha önce muhalefetin seçimleri kaybettiği ve Machado’nun destekten yoksun olduğu gerekçesiyle onun lider olmasının 'zor olacağını' söylemesine rağmen, Machado’nun Venezuela’nın yönetiminin 'bazı yönlerine' dahil olabileceğini de dile getirmişti.

