Trump üzerini çizmişti: Machado, ‘Nobel'i onunla paylaşabilirim’ dedi

Nobel Barış Ödülü alan Venezuelalı, Maduro muhalifi Machado, ödülünü ‘ Trump ile paylaşmak’ istediğini söyledi. Amerikan basını ödülü ilk başka reddetmesi halinde bugün ‘Venezuela başkanı olabileceğini’ yazdı.

Maria Corina Machado, ABD’nin Venezuela’ya saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump’a ‘bizzat teşekkür etmeyi’ planladığını söyledi.Machado, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasını ‘insanlık, özgürlük ve insan onuru için büyük bir adım’ olarak niteledi.Venezuela’nın muhalif figürü Fox News’e verdiği röportajda “Bunu ona şahsen söyleyebilmeyi gerçekten isterim. Çünkü bunun Venezuela halkının ödülü olduğuna inanıyoruz ve Venezuela halkı olarak onu kendisine vermek, onunla paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Trump, ekim ayında Machado’yu arayarak Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasından ötürü tebrik etmişti. Ancak ABD medyası, Trump’ın, Machado’nun ‘ödülü reddetmek yerine kabul etmesinden’ ve kendisine devretmemesinden ‘memnuniyetsizlik duyduğunu’ aktardı.‘İktidarı ele almaya hazırız’ demiştiRöportajda ayrıca yakın zamanda Venezuela’ya dönmeyi planladığını söyleyen Maria Corina Machado, Maduro’nun kaçırılmasının ardından “ABD sözünü tuttu” demiş ve eklemişti: “İktidarı ele almaya hazırız.”‘Reddetseydi başkan olurdu’Son düzenlediği basın toplantısında Machado'nun Venezuela lideri olmasının ‘çok zor’ olacağını belirten ABD Başkanı Donald Trump, “Çok hoş bir kadın ancak ülke içinde desteği veya saygısı yok” demişti.The Washington Post’a konuşan iki Beyaz Saray kaynağı, Trump’ın Machado’ya verdiği desteği, Nobel Barış Ödülü’nü kabul etmesinin ardından geri çektiğini kaydetmişti. Kaynaklardan biri, Machado’nun ödülü Trump’a ithaf etmesine rağmen, ‘ödülü kabul etmesinin affedilmez bir hata olarak görüldüğünü’ ifade etti.Aynı kaynaklar, “Eğer ödülü reddedip ‘Bunu kabul edemem, çünkü bu Donald Trump’ın’ deseydi, bugün Venezuela’nın başkanı olurdu” dedi.

