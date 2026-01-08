İran: ABD yönetiminin Tahran'a karşı izlediği politika şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşuyor
12:30 08.01.2026 (güncellendi: 12:31 08.01.2026)
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
© Fotoğraf
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin İran’a yönelik politikasının yalnızca ekonomik bir savaştan ibaret olmadığını; bunun psikolojik savaş, yalan bilgilerin yayılmasına dayalı bir medya kampanyası, askeri müdahale tehdidi ile şiddet ve terörizmi kışkırtmayı da kapsayan çok boyutlu bir baskı süreci olduğunu dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki olarak bir bildiri yayımladı.
Söz konusu mesajda şu cümleler yer aldı:
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İran’daki iç gelişmelerle ilgili olarak Amerikalı yetkililerin müdahaleci ve aldatıcı açıklamalarını kınamakta ve bunları, ABD hükümetinin büyük İran milletine yönelik düşmanca hesaplarının sürdüğünün açık bir göstergesi olarak değerlendirmektedir. Bu tür tutumlar, İran halkına duyulan bir şefkatten kaynaklanmamakta; aksine azami baskı politikası, tehdit ve İran’ın iç işlerine müdahale doğrultusunda, şiddet ve terörizmi kışkırtmak, ülkede kargaşa ve güvensizlik yaratmak amacıyla benimsenmektedir.
'ABD'nin politikası şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşuyor'
Son günlerde İran'da yaşanan protestolara yönelik de bir mesaja yer verilen bildiride, "İran İslam Cumhuriyeti, Anayasa’da açıkça belirtilen ilkeler doğrultusunda barışçıl protestoları tanımakta ve halkın meşru taleplerinin yasal çerçevede ele alınması için hiçbir çabadan kaçınmamaktadır. Bu çerçevede, ekonomik sorunların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurgularken, bu sorunların büyük bölümünün ABD’nin İran milletine karşı yürüttüğü, yasadışı ve zalim yaptırımlar biçimindeki topyekûn ekonomik ve mali savaştan kaynaklandığını belirtmektedir" cümlesi yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ABD yönetiminin İran’a karşı izlediği politika yalnızca ekonomik bir savaş değildir; bunun ötesinde psikolojik savaş, yalan bilgilerin yayılmasına yönelik bir medya kampanyası, askerî müdahale tehdidi ile şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşmaktadır. Tüm bunlar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkeleriyle, uluslararası hukukun emredici kurallarıyla ve uluslararası insan hakları sisteminin temel esaslarıyla açıkça çelişmektedir" cümlelerinin altı çizildi.
'ABD’nin aldatıcı politikalarının egemenliğimize zarar vermesine izin vermeyeceğiz'
Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD’nin İran milletine karşı uyguladığı tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin ve ekonomik yaptırımların yasadışı ve insanlık dışı niteliğine uluslararası toplumun ciddi biçimde dikkat etmesi gerektiğini hatırlatarak bu yaptırımların doğrudan İranlıların insan haklarını, geçim koşullarını ve günlük yaşamını hedef aldığını ve açıkça insanlığa karşı suç teşkil ettiğini vurguladı.
Söz konusu açıklama şu cümleler ile sonlandırıldı:
Büyük İran milleti, tarihinin inişli çıkışlı dönemleri boyunca defalarca gösterdiği gibi uyanıklıkla, özgün İran-İslam mirasına dayanarak ve ulusal birlik ve beraberliği güçlendirerek yabancıların kötü niyetli müdahaleleriyle mücadele edecek; ABD’nin aldatıcı politikalarının ve düşmanca davranışlarının İran’ın ulusal egemenliğine, bağımsızlığına ve onuruna zarar vermesine asla izin vermeyecektir.