Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/iran-abd-yonetiminin-irana-karsi-izledigi-politika-siddet-ve-terorizmi-kiskirtmanin-birlesiminden-1102579344.html
İran: ABD yönetiminin Tahran'a karşı izlediği politika şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşuyor
İran: ABD yönetiminin Tahran'a karşı izlediği politika şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşuyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin İran’a yönelik politikasının yalnızca ekonomik bir savaştan ibaret olmadığını; bunun psikolojik savaş, yalan... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T12:30+0300
2026-01-08T12:31+0300
poli̇ti̇ka
i̇ran
abd
i̇ran dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki olarak bir bildiri yayımladı.Söz konusu mesajda şu cümleler yer aldı:'ABD'nin politikası şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşuyor'Son günlerde İran'da yaşanan protestolara yönelik de bir mesaja yer verilen bildiride, "İran İslam Cumhuriyeti, Anayasa’da açıkça belirtilen ilkeler doğrultusunda barışçıl protestoları tanımakta ve halkın meşru taleplerinin yasal çerçevede ele alınması için hiçbir çabadan kaçınmamaktadır. Bu çerçevede, ekonomik sorunların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurgularken, bu sorunların büyük bölümünün ABD’nin İran milletine karşı yürüttüğü, yasadışı ve zalim yaptırımlar biçimindeki topyekûn ekonomik ve mali savaştan kaynaklandığını belirtmektedir" cümlesi yer aldı.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ABD yönetiminin İran’a karşı izlediği politika yalnızca ekonomik bir savaş değildir; bunun ötesinde psikolojik savaş, yalan bilgilerin yayılmasına yönelik bir medya kampanyası, askerî müdahale tehdidi ile şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşmaktadır. Tüm bunlar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkeleriyle, uluslararası hukukun emredici kurallarıyla ve uluslararası insan hakları sisteminin temel esaslarıyla açıkça çelişmektedir" cümlelerinin altı çizildi.'ABD’nin aldatıcı politikalarının egemenliğimize zarar vermesine izin vermeyeceğiz'Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD’nin İran milletine karşı uyguladığı tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin ve ekonomik yaptırımların yasadışı ve insanlık dışı niteliğine uluslararası toplumun ciddi biçimde dikkat etmesi gerektiğini hatırlatarak bu yaptırımların doğrudan İranlıların insan haklarını, geçim koşullarını ve günlük yaşamını hedef aldığını ve açıkça insanlığa karşı suç teşkil ettiğini vurguladı.Söz konusu açıklama şu cümleler ile sonlandırıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/abdnin-gronlanda-saldirmasi-halinde-avrupanin-caydirma-plani-hazirladigi-iddia-edildi-dogrudan-1102576969.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, i̇ran dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı
i̇ran, abd, i̇ran dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı

İran: ABD yönetiminin Tahran'a karşı izlediği politika şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşuyor

12:30 08.01.2026 (güncellendi: 12:31 08.01.2026)
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin İran’a yönelik politikasının yalnızca ekonomik bir savaştan ibaret olmadığını; bunun psikolojik savaş, yalan bilgilerin yayılmasına dayalı bir medya kampanyası, askeri müdahale tehdidi ile şiddet ve terörizmi kışkırtmayı da kapsayan çok boyutlu bir baskı süreci olduğunu dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki olarak bir bildiri yayımladı.
Söz konusu mesajda şu cümleler yer aldı:
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İran’daki iç gelişmelerle ilgili olarak Amerikalı yetkililerin müdahaleci ve aldatıcı açıklamalarını kınamakta ve bunları, ABD hükümetinin büyük İran milletine yönelik düşmanca hesaplarının sürdüğünün açık bir göstergesi olarak değerlendirmektedir. Bu tür tutumlar, İran halkına duyulan bir şefkatten kaynaklanmamakta; aksine azami baskı politikası, tehdit ve İran’ın iç işlerine müdahale doğrultusunda, şiddet ve terörizmi kışkırtmak, ülkede kargaşa ve güvensizlik yaratmak amacıyla benimsenmektedir.

'ABD'nin politikası şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşuyor'

Son günlerde İran'da yaşanan protestolara yönelik de bir mesaja yer verilen bildiride, "İran İslam Cumhuriyeti, Anayasa’da açıkça belirtilen ilkeler doğrultusunda barışçıl protestoları tanımakta ve halkın meşru taleplerinin yasal çerçevede ele alınması için hiçbir çabadan kaçınmamaktadır. Bu çerçevede, ekonomik sorunların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurgularken, bu sorunların büyük bölümünün ABD’nin İran milletine karşı yürüttüğü, yasadışı ve zalim yaptırımlar biçimindeki topyekûn ekonomik ve mali savaştan kaynaklandığını belirtmektedir" cümlesi yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ABD yönetiminin İran’a karşı izlediği politika yalnızca ekonomik bir savaş değildir; bunun ötesinde psikolojik savaş, yalan bilgilerin yayılmasına yönelik bir medya kampanyası, askerî müdahale tehdidi ile şiddet ve terörizmi kışkırtmanın birleşiminden oluşmaktadır. Tüm bunlar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkeleriyle, uluslararası hukukun emredici kurallarıyla ve uluslararası insan hakları sisteminin temel esaslarıyla açıkça çelişmektedir" cümlelerinin altı çizildi.

'ABD’nin aldatıcı politikalarının egemenliğimize zarar vermesine izin vermeyeceğiz'

Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD’nin İran milletine karşı uyguladığı tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin ve ekonomik yaptırımların yasadışı ve insanlık dışı niteliğine uluslararası toplumun ciddi biçimde dikkat etmesi gerektiğini hatırlatarak bu yaptırımların doğrudan İranlıların insan haklarını, geçim koşullarını ve günlük yaşamını hedef aldığını ve açıkça insanlığa karşı suç teşkil ettiğini vurguladı.
Söz konusu açıklama şu cümleler ile sonlandırıldı:

Büyük İran milleti, tarihinin inişli çıkışlı dönemleri boyunca defalarca gösterdiği gibi uyanıklıkla, özgün İran-İslam mirasına dayanarak ve ulusal birlik ve beraberliği güçlendirerek yabancıların kötü niyetli müdahaleleriyle mücadele edecek; ABD’nin aldatıcı politikalarının ve düşmanca davranışlarının İran’ın ulusal egemenliğine, bağımsızlığına ve onuruna zarar vermesine asla izin vermeyecektir.

Donald Trump, Mette Frederiksen, Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
POLİTİKA
ABD'nin Grönland’a saldırması halinde Avrupa’nın caydırma planı hazırladığı iddia edildi: ‘Doğrudan çatışma uyarısı’
12:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала