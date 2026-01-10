Türkiye
Hindistan: ABD’nin Rusya ile işbirliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tasarısını yakından takip ediyoruz
Hindistan: ABD’nin Rusya ile işbirliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tasarısını yakından takip ediyoruz
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nde sunulan ve Rusya ile ekonomik ya da stratejik işbirliği içinde olan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören... 10.01.2026
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, düzenlediği basın brifinginde ABD Kongresi’nde gündeme gelen ve Rusya ile işbirliği içinde olan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını dikkatle izlediklerini belirterek, Hindistan’ın enerji güvenliği için çeşitli kaynaklardan tedarik stratejisini sürdüreceğini vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları içeren yasa tasarısını desteklediğini ancak bunu uygulamak zorunda kalmamayı umduğunu söylemişti. Tasarının mimarlarından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham (Rusya’nın ‘terörist ve aşırılıkçılar’ listesinde), bu düzenlemenin ABD Başkanına “Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı büyük bir baskı aracı” sunduğunu savunmuştu.
01:21 10.01.2026
© Sputnik / Vitaliy AnkovRusya-Hindistan bayrakları
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi’nde sunulan ve Rusya ile ekonomik ya da stratejik işbirliği içinde olan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını yakından takip ettiklerini açıkladı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, düzenlediği basın brifinginde ABD Kongresi’nde gündeme gelen ve Rusya ile işbirliği içinde olan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını dikkatle izlediklerini belirterek, Hindistan’ın enerji güvenliği için çeşitli kaynaklardan tedarik stratejisini sürdüreceğini vurguladı.

Teklif edilen yasa tasarısından haberdarız. Bu tasarının etrafında şekillenen gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusundaki tutumumuz net ve daha önce de defalarca dile getirdim. Bu konuda biz, küresel enerji piyasalarındaki değişen dinamikleri gözetiyor ve 1.4 milyar insanımızın enerji güvenliğini sağlamak adına çeşitli kaynaklardan uygun maliyetli enerji tedarik etmeye devam ediyoruz.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları içeren yasa tasarısını desteklediğini ancak bunu uygulamak zorunda kalmamayı umduğunu söylemişti. Tasarının mimarlarından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham (Rusya’nın ‘terörist ve aşırılıkçılar’ listesinde), bu düzenlemenin ABD Başkanına “Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı büyük bir baskı aracı” sunduğunu savunmuştu.
