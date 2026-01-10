https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/hindistan-abdnin-rusya-ile-isbirligi-yapan-ulkelere-yonelik-yaptirim-tasarisini-yakindan-takip-1102630172.html

Hindistan: ABD’nin Rusya ile işbirliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tasarısını yakından takip ediyoruz

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nde sunulan ve Rusya ile ekonomik ya da stratejik işbirliği içinde olan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören... 10.01.2026

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, düzenlediği basın brifinginde ABD Kongresi’nde gündeme gelen ve Rusya ile işbirliği içinde olan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını dikkatle izlediklerini belirterek, Hindistan’ın enerji güvenliği için çeşitli kaynaklardan tedarik stratejisini sürdüreceğini vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları içeren yasa tasarısını desteklediğini ancak bunu uygulamak zorunda kalmamayı umduğunu söylemişti. Tasarının mimarlarından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham (Rusya’nın ‘terörist ve aşırılıkçılar’ listesinde), bu düzenlemenin ABD Başkanına “Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı büyük bir baskı aracı” sunduğunu savunmuştu.

