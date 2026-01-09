AB'nin ‘Rusya’ yaptırımlarından kaynaklanan kayıpları hesaplandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/abnin-rusya-yaptirimlarindan-kaynaklanan-kayiplari-hesaplandi-1102603971.html
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, yaptırımlarla geçen son dört yılda, Rusya'ya olan ihracatlarının yüzde 65’ini, yani yaklaşık 48 milyar euro'yu kaybettiği... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T08:24+0300
2026-01-09T08:24+0300
2026-01-09T08:28+0300
Sputnik, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın paylaştığı bilgileri inceleyerek AB ülkelerinin Rusya’ya uygulanan yaptırımların getirdiği zararı hesapladı.AB, 2025'in Ocak-Ekim döneminde, Rusya pazarına yaptığı ihracattan 25 milyar euro gelir elde etti. Bu rakam, 2021'in aynı döneminde 73 milyar euro düzeyindeydi. Böylece, Birliğin yaptırım politikaları nedeniyle Rusya ile ticaretten elde edilen gelirler yüzde 65,3 oranında düştü.Yaptırımlardan en çok etkilenen ülke Almanya oldu. Bu ülkenin Rusya pazarına yaptığı ihracattan elde ettiği gelir yüzde 73,6 azalarak 16 milyar 300 milyon euro’ya düştü.Polonya'nın ticaret gelirleri de yüzde 71.2 gibi sert bir düşüşle 4 milyar 700 milyon euro’ya geriledi. Fransa ve Hollanda'nın ihracatları da sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 60 azalarak her biri 3 milyar 700 milyon euro'ya düştü.Yaptırımlar İtalya'nın ihracatını da etkiledi. Bu ülke gelirlerinin yüzde 71'ini (3.2 milyar euro) kaybetti. Finlandiya'nın ihracatı da yüzde 91.7 oranında (2.8 milyar euro) azaldı. Litvanya (yüzde 88.5) ve Çekya’nın (yüzde 86.7) ihracatları daha az oranda azalarak 2.6 milyar euro’ya geriledi.AB'nin yaptırım politikasından en büyük kayıplar yaşayan dokuzuncu ülke Belçika oldu. Bu ülkenin Rusya’ya ihracatı yüzde 38.2 azalarak sadece 1.4 milyar euro olarak gerçekleşti. İspanya da yüzde 66.6’lık gerileme ve 1.3 milyar euro’luk gelirle 'kaybedenler kulübüne' girdi.Rus ekonomisi 2022 yılında benzeri görülmemiş Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Son dört yılda Rusya’ya yönelik çok sayıda kısıtlama getirildi. Sputnik’in hesaplamalarına göre, yaptırımların sayısı 31 bine ulaştı. Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı 19 yaptırım paketi kabul etti.
08:24 09.01.2026 (güncellendi: 08:28 09.01.2026)
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, yaptırımlarla geçen son dört yılda, Rusya'ya olan ihracatlarının yüzde 65’ini, yani yaklaşık 48 milyar euro'yu kaybettiği belirlendi.
Sputnik, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın paylaştığı bilgileri inceleyerek AB ülkelerinin Rusya’ya uygulanan yaptırımların getirdiği zararı hesapladı.
AB, 2025'in Ocak-Ekim döneminde, Rusya pazarına yaptığı ihracattan 25 milyar euro gelir elde etti. Bu rakam, 2021'in aynı döneminde 73 milyar euro düzeyindeydi. Böylece, Birliğin yaptırım politikaları nedeniyle Rusya ile ticaretten elde edilen gelirler yüzde 65,3 oranında düştü.
Yaptırımlardan en çok etkilenen ülke Almanya oldu. Bu ülkenin Rusya pazarına yaptığı ihracattan elde ettiği gelir yüzde 73,6 azalarak 16 milyar 300 milyon euro’ya düştü.
Polonya'nın ticaret gelirleri de yüzde 71.2 gibi sert bir düşüşle 4 milyar 700 milyon euro’ya geriledi. Fransa ve Hollanda'nın ihracatları da sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 60 azalarak her biri 3 milyar 700 milyon euro'ya düştü.
Yaptırımlar İtalya'nın ihracatını da etkiledi. Bu ülke gelirlerinin yüzde 71'ini (3.2 milyar euro) kaybetti. Finlandiya'nın ihracatı da yüzde 91.7 oranında (2.8 milyar euro) azaldı. Litvanya (yüzde 88.5) ve Çekya’nın (yüzde 86.7) ihracatları daha az oranda azalarak 2.6 milyar euro’ya geriledi.
AB'nin yaptırım politikasından en büyük kayıplar yaşayan dokuzuncu ülke Belçika oldu. Bu ülkenin Rusya’ya ihracatı yüzde 38.2 azalarak sadece 1.4 milyar euro olarak gerçekleşti. İspanya da yüzde 66.6’lık gerileme ve 1.3 milyar euro’luk gelirle 'kaybedenler kulübüne' girdi.
Rus ekonomisi 2022 yılında benzeri görülmemiş Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Son dört yılda Rusya’ya yönelik çok sayıda kısıtlama getirildi. Sputnik’in hesaplamalarına göre, yaptırımların sayısı 31 bine ulaştı. Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı 19 yaptırım paketi kabul etti.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artan yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Rus yetkililer, Batı'nın söz konusu yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretine sahip olmadığını kaydetmişti. Batı ülkelerindeki uzmanlar ve politikacılar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.