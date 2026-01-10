https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/hayranlarini-cok-korkutmustu-murat-cemcir-son-halini-paylasti-1102638604.html

Hayranlarını çok korkutmuştu: Murat Cemcir son halini paylaştı

Hayranlarını çok korkutmuştu: Murat Cemcir son halini paylaştı

İç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir son halini paylaştı. 10.01.2026

Evinde iç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda kalan ünlü oyuncu Murat Cemcir, sosyal medyasından son halini paylaştı. Çalışmalarına başlayan Cemcir'e hayranlarından da geçmiş olsun mesajı yağdı. Hayranlarını sevindirdiDüğün Dernek, Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, kasım ayında evinde iç kanama geçirmişti. Cemcir acil olarak hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bir süre önce taburcu olan Cemcir hayranlarını korkuturken son halini de kendi sosyal medyasından paylaştı. Ünlü ismin kuaförüyle çektirdiği fotoğrafa ise hayranlarından, 'çok iyi görünüyor' mesajları geldi.

