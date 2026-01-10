Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/hayranlarini-cok-korkutmustu-murat-cemcir-son-halini-paylasti-1102638604.html
Hayranlarını çok korkutmuştu: Murat Cemcir son halini paylaştı
Hayranlarını çok korkutmuştu: Murat Cemcir son halini paylaştı
İç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir son halini paylaştı. 10.01.2026
Evinde iç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda kalan ünlü oyuncu Murat Cemcir, sosyal medyasından son halini paylaştı. Çalışmalarına başlayan Cemcir'e hayranlarından da geçmiş olsun mesajı yağdı. Hayranlarını sevindirdiDüğün Dernek, Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, kasım ayında evinde iç kanama geçirmişti. Cemcir acil olarak hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bir süre önce taburcu olan Cemcir hayranlarını korkuturken son halini de kendi sosyal medyasından paylaştı. Ünlü ismin kuaförüyle çektirdiği fotoğrafa ise hayranlarından, 'çok iyi görünüyor' mesajları geldi.
Hayranlarını çok korkutmuştu: Murat Cemcir son halini paylaştı

Murat Cemcir
İç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir son halini paylaştı.
Evinde iç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda kalan ünlü oyuncu Murat Cemcir, sosyal medyasından son halini paylaştı. Çalışmalarına başlayan Cemcir'e hayranlarından da geçmiş olsun mesajı yağdı.

Hayranlarını sevindirdi

Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, kasım ayında evinde iç kanama geçirmişti. Cemcir acil olarak hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bir süre önce taburcu olan Cemcir hayranlarını korkuturken son halini de kendi sosyal medyasından paylaştı. Ünlü ismin kuaförüyle çektirdiği fotoğrafa ise hayranlarından, 'çok iyi görünüyor' mesajları geldi.
Murat Cemcir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
TÜRKİYE
Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı
1 Aralık 2025, 15:35
