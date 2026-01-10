https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/hayranlarini-cok-korkutmustu-murat-cemcir-son-halini-paylasti-1102638604.html
Hayranlarını çok korkutmuştu: Murat Cemcir son halini paylaştı
Hayranlarını çok korkutmuştu: Murat Cemcir son halini paylaştı
Sputnik Türkiye
İç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir son halini paylaştı. 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T17:06+0300
2026-01-10T17:06+0300
2026-01-10T17:06+0300
yaşam
murat cemcir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102638451_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_f2b646e56249bbb51b3acd7a6fc2602d.jpg
Evinde iç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda kalan ünlü oyuncu Murat Cemcir, sosyal medyasından son halini paylaştı. Çalışmalarına başlayan Cemcir'e hayranlarından da geçmiş olsun mesajı yağdı. Hayranlarını sevindirdiDüğün Dernek, Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, kasım ayında evinde iç kanama geçirmişti. Cemcir acil olarak hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bir süre önce taburcu olan Cemcir hayranlarını korkuturken son halini de kendi sosyal medyasından paylaştı. Ünlü ismin kuaförüyle çektirdiği fotoğrafa ise hayranlarından, 'çok iyi görünüyor' mesajları geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/oyuncu-murat-cemcir-yogun-bakima-kaldirildi-1101449570.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0a/1102638451_88:0:763:506_1920x0_80_0_0_bafaf32acf3faedfa41ae91ac9008e99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
murat cemcir
Hayranlarını çok korkutmuştu: Murat Cemcir son halini paylaştı
İç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir son halini paylaştı.
Evinde iç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda kalan ünlü oyuncu Murat Cemcir, sosyal medyasından son halini paylaştı. Çalışmalarına başlayan Cemcir'e hayranlarından da geçmiş olsun mesajı yağdı.
Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, kasım ayında evinde iç kanama geçirmişti. Cemcir acil olarak hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bir süre önce taburcu olan Cemcir hayranlarını korkuturken son halini de kendi sosyal medyasından paylaştı. Ünlü ismin kuaförüyle çektirdiği fotoğrafa ise hayranlarından, 'çok iyi görünüyor' mesajları geldi.