Fransa'da hükümetin düşmesi ihtimaline karşı erken genel seçim hazırlığı talimatı
Fransa'da hükümetin düşmesi ihtimaline karşı erken genel seçim hazırlığı talimatı
10.01.2026
Fransa’da hükümetin düşmesi ihtimali, erken genel seçim ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun, olası bir senaryoya karşı Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez’e seçim hazırlıklarının yapılması yönünde talimat verdiği bildirildi.Kamu yayıncısı Franceinfo’nun aktardığına göre, iktidar kanadından ismi açıklanmayan bir kaynak, söz konusu hazırlıkların 15-22 Mart tarihlerinde yapılması planlanan belediye seçimleriyle aynı dönemi kapsayabileceğini belirtti. Buna göre, hükümetin düşmesi halinde erken genel seçimlerin belediye seçimleriyle eş zamanlı düzenlenmesi ihtimali var.Aynı kaynak, muhalefetin sunduğu gensoru önergelerinin kabul edilmesi durumunda Ulusal Meclis’in feshedileceğini ve bunun erken genel seçim sürecini tetikleyeceğini ifade etti.Muhalefet partileri gensoru önergesi sunduMuhalefet partilerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile Ulusal Birlik (RN), Lecornu hükümetine karşı Ulusal Meclis’e gensoru önergeleri sunmuştu. Bu önergelerin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, yaptığı açıklamada Fransa’nın uluslararası alanda itibar kaybına uğradığını savunarak, Başbakan Lecornu ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevlerinden ayrılması gerektiğini dile getirmişti.Fransa’da eski Başbakan Michel Barnier’nin hükümeti 4 Aralık 2024’te, eski Başbakan François Bayrou’nun hükümeti ise 8 Eylül 2025’te düşmüştü.
Fransa’da hükümetin düşmesi ihtimali, erken genel seçim ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun, olası bir senaryoya karşı Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez’e seçim hazırlıklarının yapılması yönünde talimat verdiği bildirildi.
Kamu yayıncısı Franceinfo’nun aktardığına göre, iktidar kanadından ismi açıklanmayan bir kaynak, söz konusu hazırlıkların 15-22 Mart tarihlerinde yapılması planlanan belediye seçimleriyle aynı dönemi kapsayabileceğini belirtti. Buna göre, hükümetin düşmesi halinde erken genel seçimlerin belediye seçimleriyle eş zamanlı düzenlenmesi ihtimali var.
Aynı kaynak, muhalefetin sunduğu gensoru önergelerinin kabul edilmesi durumunda Ulusal Meclis’in feshedileceğini ve bunun erken genel seçim sürecini tetikleyeceğini ifade etti.
Muhalefet partileri gensoru önergesi sundu
Muhalefet partilerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile Ulusal Birlik (RN), Lecornu hükümetine karşı Ulusal Meclis’e gensoru önergeleri sunmuştu. Bu önergelerin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.
LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, yaptığı açıklamada Fransa’nın uluslararası alanda itibar kaybına uğradığını savunarak, Başbakan Lecornu ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevlerinden ayrılması gerektiğini dile getirmişti.
Fransa’da eski Başbakan Michel Barnier’nin hükümeti 4 Aralık 2024’te, eski Başbakan François Bayrou’nun hükümeti ise 8 Eylül 2025’te düşmüştü.