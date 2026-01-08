https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/macrondan-sert-uyari-abd-muttefiklerinden-uzaklasiyor-1102594407.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD müttefiklerinden uzaklaşıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD müttefiklerinden uzaklaşıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD müttefiklerinden uzaklaşıyor
18:18 08.01.2026 (güncellendi: 18:21 08.01.2026)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin uluslararası kurallardan uzaklaştığını ve müttefiklerinden koptuğunu söyledi. Macron, dünyanın büyük güçler tarafından paylaşılmak istendiği bir döneme girildiği uyarısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllık dış politika konuşmasında ABD’ye yönelik dikkat çekici eleştirilerde bulundu. Macron, Washington yönetiminin kurallara dayalı küresel düzenden uzaklaştığını ve bazı müttefiklerinden kademeli olarak yüz çevirdiğini söyledi.
'Yeni bir sömürgecilik tehlikesi var'
Fransız lider, konuşmasında ABD’nin ticaret ve bazı güvenlik başlıklarında kuralları ihlal ettiğini söyledi.
“Her gün insanlar Grönland’ın işgal edilip edilmeyeceğini ya da Kanada’nın 51’inci eyalet olup olmayacağını tartışıyor” diyen Macron, bu söylemlerin Avrupa başkentlerinde ciddi endişe yarattığını kaydetti.
Macron, Avrupa’nın bu tablo karşısında 'yeni bir sömürgeciliği' kabul etmemesi gerektiğini vurguladı ve kıtanın stratejik özerkliğin güçlendirmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Venezuela ve Grönland başlıklarının Paris için öncelikli endişe alanları olmaya devam ettiğini belirtti.
Avrupa’nın yol haritası ne olmalı
Macron’a göre Avrupa’nın yanıtı;
ABD ve Çin’e bağımlılığı azaltmak,
Kendi güvenliğini ve savunmasını güçlendirmek,
Ticaret anlaşmalarında daha sıkı koruma maddeleri talep etmek
olmalı.
Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa üreticilerine katı kurallar uygulanırken bu kurallara uymayan başka ülkelere kapı açılmasının toplumsal destek kaybına yol açacağını söyledi.
“Sağduyu, üreticileri dinlemeyi gerektirir” ifadelerini kullandı.