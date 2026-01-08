https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/macrondan-sert-uyari-abd-muttefiklerinden-uzaklasiyor-1102594407.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD müttefiklerinden uzaklaşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin uluslararası kurallardan uzaklaştığını ve müttefiklerinden koptuğunu söyledi. Macron, dünyanın büyük güçler... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllık dış politika konuşmasında ABD’ye yönelik dikkat çekici eleştirilerde bulundu. Macron, Washington yönetiminin kurallara dayalı küresel düzenden uzaklaştığını ve bazı müttefiklerinden kademeli olarak yüz çevirdiğini söyledi.'Yeni bir sömürgecilik tehlikesi var'Fransız lider, konuşmasında ABD’nin ticaret ve bazı güvenlik başlıklarında kuralları ihlal ettiğini söyledi. “Her gün insanlar Grönland’ın işgal edilip edilmeyeceğini ya da Kanada’nın 51’inci eyalet olup olmayacağını tartışıyor” diyen Macron, bu söylemlerin Avrupa başkentlerinde ciddi endişe yarattığını kaydetti.Macron, Avrupa’nın bu tablo karşısında 'yeni bir sömürgeciliği' kabul etmemesi gerektiğini vurguladı ve kıtanın stratejik özerkliğin güçlendirmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Venezuela ve Grönland başlıklarının Paris için öncelikli endişe alanları olmaya devam ettiğini belirtti.Avrupa’nın yol haritası ne olmalıMacron’a göre Avrupa’nın yanıtı;Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa üreticilerine katı kurallar uygulanırken bu kurallara uymayan başka ülkelere kapı açılmasının toplumsal destek kaybına yol açacağını söyledi.“Sağduyu, üreticileri dinlemeyi gerektirir” ifadelerini kullandı.

